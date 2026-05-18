30不連任議員向助理派940萬獎金　馬逢國向施駿興派26萬公帑埋單

立法會今年換屆，有40名議員未能連任，他們聘請的逾百計助理亦需要另謀高就。其中，30名不連任的議員合共向157名議助發放了約940萬元獎金或花紅。其中，選委界前議員馬逢國向其捲入與女童性交案的助理施駿興發放26.4萬元獎金，相當於其6個月薪金。



同樣在今次換屆時卸任的實政圓桌召集人田北辰今天（18日）回應表示，不同意其他前議員公帑埋單派獎金花紅的做法。他以自己為例指，議員聘請辦事處職員本身已有約滿酬金，再動用公帑派發額外花紅是「奇怪」做法。他強調，若有人想酌情獎勵員工，就應該自掏腰包。



馬逢國（左）向捲入性交案的助理施駿興（右）發26.4萬元獎金。（施駿興Facebook相片）

馬逢國向捲入性交案施駿興發26.4萬元獎金

《信報》今日（18日）報道，翻查去年12月底立法會議員的辦事處開支申報，發現有30名不連任的議員，合共向157名議員助理發放共約940萬元獎金或花紅。其中，馬逢國用近70萬向5名職員發放獎金，身兼元朗區議員、捲入與16歲以下女童非法性交官司的施駿興獲發26.4萬元獎金，為其4.4萬月薪的6倍。在2022年補選中勝出, 僅做了3年議員的另一選委界前議員尚海龍，則向一名助理發放了20萬獎金。

馬逢國：部分同事人工低 故用獎金補貼

立法會議員助理的薪酬並非由政府直接發放，而是透過議員每年獲批的「辦事處營運開支償還款額」以實報實銷形式支付，現時每名立法會議員每年可獲3,020,680元辦事處營運開支償還款額。馬逢國在申報中解釋，向助理發放的獎金是以服務年資為基礎計算，而「部分同事在職期間曾接受低於原職級之薪資，或入職時未獲與其資歷相稱之薪酬，故議定透過獎金予以相應補貼」。

田北辰。（王晉璇攝）

田北辰奇怪有議員用公帑發放獎金

與馬逢國一樣在換屆時卸任的田北辰，今早在電台節目中評論有關報道，直言對有議員用公帑發放獎金或長期服務金的做法感到奇怪。他以自己為例稱，其議員辦事處職員均以合約形式受聘，薪酬跟公務員加薪幅度調整，合約完結時會發放約滿酬金，續約時亦會重新商議薪酬，待遇較私人市場優厚。他的助理由接班人莊豪鋒續聘，離任時沒用公帑派花紅獎金。

本身經營服裝公司的他指即使私人公司，在已有合約安排下，亦不會在員工離職時額外發放獎金。他認為，若有關獎金並非合有訂明，而是議員個人酌情決定，就不應動用公帑，自己處理立法會助理薪酬時亦然，「用公帑呢，我自己就唔係幾想」。

根據《信報》統計，另外兩名卸任的資深議員林健鋒和張宇人，分別向多名助理發放69.3萬元和52.8萬元長期服務金。