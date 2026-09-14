區議員施駿興涉性侵　與當時13歲女友性交　罪名成立即時還押

元朗區議員施駿興涉於16年前在學校的課外活動中認識一名11歲女童後，曾非禮該女童，並在該女童約13歲時發生性行為。女方十多年後報警，施否認指控否認1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪。案件（DCCC424/2024）早前在區或法院審理，法官陳廣池今（14日）作出裁判。



女事主X早前供稱，她讀小學時，施曾接她放學，並帶她到公園，期間摸她胸部，並有合照。她升中學後，二人重遇並成情侶，她指施在情人節作出請求，要她在一個月後的白色情人節：「要用啲白色嘅嘢慶祝。」二人最終亦在當天發生性行為



法官陳廣池裁定施面對的非禮罪罪脫，另一項「與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪」則罪成，即時還押。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興稱，他年輕時曾任模特兒，有為品牌拍硬照和走秀。(陳蓉攝)

施俊興供稱﹑他是透過女友人介紹認識前立法會議員馬逢國，馬在審訊時亦曾到法庭旁聽。(陳蓉攝)

帶事主X到公園摸胸及合照

控方案情指，事主X於1997年出生，她小學時參加戲劇小組，被告是話劇導師助手，她覺施會不時望她及主動跟她聊天，又問她要電話，覺二人關係曖昧。她指2008年11月，施到學校接X放學，並帶她到高山道公園，X指駿叫她坐在他大腿上並有摸她胸部，及吻她的頸和耳，二人並有拍照留念，施在照片上貼近X的臉作「嘟嘴」狀。

兩年後重遇並發展成情侶

X又稱她在2010年已升上中學，同年10月初她往看施有參與的話劇《回憶⋯是美好的！？》時二人重遇，期後發展成情侶。她指施已多次明示或暗示想發生性行為，又以「老婆」稱呼她，並指二人是「兩公婆」，應該玉帛相見。她指施更曾說：「如果不做，就是不夠愛他。」

白色情人節首次性交

至2011年2月14日情人節，施買禮物給她，並著她一個月後回禮，並說：「要用啲白色嘅嘢慶祝。」X稱同年3月14日的白色情人節，她到被告的住所，當時只有她與施二人，兩人亦在當天發生性行為，她當時只得13歲。

X稱後來與施分手，之後無甚聯絡。多年後發現施當上公職，擔心他會接觸年幼兒童，決定揭發事件。

一吻定情 另交女友後與X分手

施早前出庭自辯，承認曾在事主13歲時在海港城臨海露台偷吻，兩人從而一吻定情，但否認曾要求X在白色情人節以性交「回禮」，並稱最多只是一同食餐飯。他後來看電影《那些年，我們一起追的女孩》後，憶起中學的女同學，他主動聯絡該女同學後兩人拍拖，他之後向X提出分手。施強調從沒與X性交，又稱他家長期有人，不存在與X在家單獨共處。

至於他與11歲的X在公園的合照，施稱當時當X是小朋友，兩人看似很近純粹是鏡頭問題，他沒考慮太多，現回想覺「唔理想」，易令人誤會。