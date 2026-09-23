調查：更年期成女性職場隱形挑戰　六成受訪者憂症狀削弱專業形象

不少本港女性於40多歲起開始踏入更年期。有調查發現，曾經歷更年期症狀的受訪者中，有近六成表示症狀導致生理不適影響健康，另外有超過六成受訪者擔心更年期症狀會削弱其職場專業形象。調查反映，更年期症狀已不再單純是生理健康問題，而是正值事業黃金期女性面對的職場隱形挑戰。



香港更年期協會創辦人及婦產科專科醫生陳駱靈岫醫生（左）及生活易媒體業務主管Casey Chow（右）出席發布會。（大會提供圖片）

香港更年期協會委託生活易（ESDlife）於今年8月進行「香港在職女性更年期症狀調查」，透過網上問卷訪問454名女性，了解女性的更年期症狀，以及症狀對工作和日常生活的影響。

調查顯示，更年期症狀已不再單純是生理健康問題，而是正值事業黃金期女性面對的職場隱形挑戰。曾經歷更年期症狀的受訪女性中，有近六成表示症狀導致生理不適影響健康，令有超過四成表示專注力或工作效率下降。

另外，有高達72%受訪女性認為潮熱及盜汗為更年期之最大困擾。調查發現，於工作期間出現潮熱或盜汗的受訪女性中，有65%表示相關症狀已達影響妝容外貌或衣著選擇的程度，55%更因此時刻憂慮同事對自己的觀感。

調查更顯示，高達 61% 女性擔心更年期症狀會削弱其職場專業形象，52% 憂慮症狀會成為事業發展的阻礙，反映女性在工作表現與外在形象之間承受著嚴重的雙重心理壓力。

除了職場影響外，更年期症狀亦無形中延伸至女性的日常社交及個人心理層面。調查指顯示，55%受訪更年期女性曾出現睡眠質素變差或失眠、51%經常感到疲累、45%曾出現潮熱，如突然感到上半身發熱、面部發紅、流汗及夜汗等； 高達 79% 指出潮熱及夜汗症狀是影響睡眠的重要因素。

更值得關注的是，84%受訪女性認為潮熱或盜汗引致的睡眠障礙致日間精神狀態與生活質素受到影響，86%更坦言這種持續的疲累與睡眠缺乏已對其自我感受造成負面影響，形成惡性連鎖影響，削弱女性的活力與自我價值。

香港更年期協會創辦人及婦產科專科醫生陳駱靈岫講解更年期治療及血管舒縮症狀（VMS）管理方案。（大會提供圖片）

香港更年期協會創辦人及婦產科專科醫生陳駱靈岫表示，更年期雖是女性人生必經階段，但絕不代表必須默默忍受痛苦，更不應任由症狀影響工作與社交生活。女性毋須自行強忍或單靠自行嘗試不同方法，尤其當症狀已持續出現，並影響睡眠、工作或社交生活時，應主動尋求專業醫療意見。