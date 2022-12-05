近兩成半受訪女士深受更年期困擾　嚴重者更出現自殺傾向

婦女事務委員會今日（5日）表示，今年10月至11月，通過網上問卷形式訪問逾千名女性，以了解本地婦女如何面對更年期的狀況。調查結果發現，近六成受訪者分別已步入更年期或已過更年期，而近兩成半受訪者表示深受更年期困擾，當中產生的不適症狀主要是潮熱、易發脾氣、經期紊亂等，嚴重者更出現自殺傾向，委員會認為情況不容忽視。



委員會建議增加政府轄下的婦女健康中心、母嬰健康院及地區康健中心，為更年期的婦女提供評估服務及體格檢查，並加強有關健康推廣及輔導，又建議推展子宮頸癌及乳癌篩查。



婦女事務委員會今年10月至11月，通過網上問卷形式訪問逾千名女性，以了解本地婦女如何面對更年期的狀況。（民建聯提供）

婦女事務委員會於今年10月7日至11月14日，通過網上問卷形式訪問1,256名女性。結果發現，31.6%受訪者表示已進入更年期，而已過更年期則佔27.5%，亦有16.4%受訪者表示不肯定，反映部份女性對更年期的症狀認知及意識不足。

其中大多數受訪者出現與更年期有關的不適症狀，其中潮熱佔62.2%、容易發脾氣佔41.9%、經期紊亂佔35.3%、陰道乾澀佔30.7%，其他症狀佔10%，包括失眠、皮膚乾燥、疲倦、情緒低落，嚴重者更出現自殺傾向。

另有65.4%受訪者未有因更年期引起的不適症狀而求醫，其中22.5%認為順其自然會好，反映這些女性傾向自我痊癒較為被動的態度。而8.2%受訪者表示不知道求醫渠道，顯示這方面的資訊及支援不足。

調查結果中，有64.1%受訪者認為政府對更年期的資訊不足，亦有64%受訪者表示政府對更年期的支援不足。

委員會表示，現時婦女健康中心、母嬰健康院及地區康健中心只為婦女提供一般健康評估及身體檢查，除子宮頸和乳房檢查外，未有提供更年期的評估或檢查服務，因此該會建議增加政府轄下的婦女健康中心、母嬰健康院及地區康健中心，為更年期的婦女提供評估服務及體格檢查，並加強有關健康推廣及輔導等。

委員會建議，真正發展「全民子宮頸普查計劃」，必須改善資訊系統，讓子宮頸普查服務機構等服務單位，經病人同意後，把其精簡的婦科資料輸入系統，至於沒有資料的婦女要根據專家工作組的建議，按個人風險作定期檢查，並選擇每五年用HPV檢驗或綜合檢驗。

委員會亦建議當局加強公眾健康教育，宣傳婦女更年期引起的健康問題，如骨質疏鬆症、冠心病、糖尿病、肥胖等，並透過不同渠道及舉辦教育講座，讓婦女更了解更年期的生理變化和對更年期的來臨作好心理預備；同時鼓勵婦女實踐健康生活模式，包括均衡飲食及、適當運動、心境開朗及定期作身體檢查等，幫助她們積極面對更年期。