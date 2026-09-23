宏福苑承建商宏業涉另一項工程欠薪　遭申請清盤　案11月再訊

大埔宏福苑去年11月進行大維修時發生五級大火，造成168人死亡。大維修的總承建商宏業建築工程有限公司，涉在另一項工程連同二判，拖欠多名員工薪金，破欠基金其後向員工發放特惠款項。此外，其中一名員工於本年7月申請宏業和二判清盤(HCCW531、532/2026)，案件今(23日)在高等法院聆案官席前處理。



呈請方透露，宏業和二判現分別拖欠破欠基金229萬和300萬元，而破欠基金日後或取代員工，成為案件的呈請人，案件則押後至11月11日再訊。



呈請人陳艷，向宏業建築工程有限公司和永順(香港)工程有限公司提出清盤呈請。據悉，呈請人指稱遭宏業和永順兩間公司拖欠薪金，破欠基金已向呈請人和其他被拖欠薪金的員工，發放特惠款項，而破欠基金繼而向兩間公司追討。此外，宏業曾向呈請人支付3.24萬元。

宏業及二判公司的清盤案，在高等法院聆訊。(葉志明攝)

指兩公司分別欠229萬及300萬

兩案今一同處理，宏業由大律師代表，永順則未有代表，缺席聆訊。

呈請方申請案件押後6星期，指宏業曾就事件支付3.24萬元，現時仍拖欠破欠基金229萬元，永順則拖欠基金約300萬元。破欠基金日後或取代陳艷，成為案件呈請人，聆案官遂把案件押後至11月11日再訊。