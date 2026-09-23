均益大廈7千萬翻新涉貪　物業顧問疑誘法團秘書　助承辦商中標

七旬高級物業顧問，涉在西營盤均益大廈的翻新工程招標期間，慫恿法團秘書選擇一間工程公司作承辦商，並稱背後人士可將工程三成利潤分給該秘書。秘書未被賄賂並即向廉署舉報。七旬顧問否認1項串謀向代理人提供利益罪，案件（DCCC696/2023）今（23日）在區域法院開審。



控方開案指，被告曾致電該秘書，表示有承辦商想「合作」，希望該秘書能用其影響力，左右選擇承辦商的決定，並明言背後人士答應可分利潤。該對話遭廉署人員全程監聽。



被告何波添（75歲，高級物業顧問），否認1項串謀向代理人提供利益罪，指他在2021年9月29日至2022年8月13日期間，在香港與身分不詳的人一同串謀向均益大廈第二期業主立案法團秘書高文軒Justin提供利益，即以均益二期翻新項目30%利潤的饋贈、貸款、費用、報酬或佣金，作為高協助身分不詳的人取得均益二期翻新項目合約。

被告何波添在區域法院受審。(黃浩謙攝)

法團2021年投選維修顧問

控方開案陳詞指，均益大廈設有業主立案法團管理大廈事務，法團在2014年底開始籌備大維修翻新工程。在2021年5月，大廈第17屆法團經業主投票選出普思顧問有限公司擔任樓宇維修的顧問公司，高文軒是時任法團秘書兼代理人，鄭俊賢是法團委員。普思在2021年8月向市建局提交的樓宇維修招標書顯示，估計投標額為7875萬元。

2022年8月選出承辦商

法團在2021年12月登報招標，招標期為2022年1月至2月中。法團在2022年3月開標，共51間承辦商投標。據市建局獨立顧問評估，大廈維修工程費用為7711萬元。法團在2022年5月接見其中14間承辦商，包括百力營造工程有限公司，他們的工程報價介乎4516萬元至7784萬元。大廈業主在2022年8月以過半數通過揀選森盛建築工程有限公司為承辦商，報價為7675萬元。

行街偶遇利誘「合作分三成」

2021年9月，即法團仍未登報招標時，高文軒回家途中碰見被告，二人談及大廈維修的事。被告言談間指有承辦商有意與高就維修事宜「合作」，一旦成事，可將工程利潤近3成分給高，高當晚向廉署舉報。

游說施加影響力左右中標

於2021年10月至2022年7月期間，被告多次聯絡高。2022年1月26日，被告在一通電話中，表示他背後有人希望高能以其影響力，左右選擇承辦商的決定，背後人士會與高瓜分利潤。該通話全程有廉署監聽。

被告在2022年9月27日被捕。控方將依賴被告與高的對話，及被告警誡下的陳述作證供，以證明被告在案發期內，與身份不詳的人有非法協議，並向高提供利益以取得大廈翻新工程，意圖將其合謀付諸實行。