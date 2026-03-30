工程顧問涉操縱富善邨$1.6億大維修　疑涉新義安　居民嘆七國咁亂

廉署及警方拘捕42人，涉及黑社會貪污滲透樓宇維修工程。其中廉署拘捕顧問公司10名男子，包括東主、註冊檢驗人員、具黑社會背景中間人等，有人涉嫌透過黑社會成員行賄操控樓宇大維修貪污工程。據了解，部分被捕人有黑幫新義安背景。有報道指，大埔富善邨是涉案的樓宇之一，大維修費用需1.63億元。



《香港01》今日到富善邨了解，受訪居民多不清楚大維修細節，有人明言工作繁忙未有出席業主大會。亦都有業主表示，據知是次大維修並非政府要求，知道反對大維修新法團上任，不過質疑新法團是否具專業知識應對維修等要求，希望政府多加介入。



廉署及警方拘捕42人，涉及黑社會貪污滲透樓宇維修工程。據了解，大埔富善邨是涉案的樓宇之一，大維修費用需1.63億元，部分被捕人有黑幫新義安背景。（馬耀文攝）

富善邨新法團上任 居民憂缺乏專業知識促政府支援

購入富善邨單位十多年的余先生表示，過去有聽聞屋邨涉及大維修爭議：「嘈過好多次㗎啦！先頭已經有立案法團已經出晒嘢話準備維修又盛，跟進又話顧問公司啲人畀人拉咗，七國咁亂，法團又夠期依家又選咗第二班上去。第二班上去嗰班又係反對大維修㗎嘛。」

據他所知該次大維修並非由政府要求：「我哋根本未夠期。」舊法團提出大維修，加上宏福苑大火發生，令居民人心惶惶。他質疑業主立法法團是否具建築、法律等知識，去處理大維修事宜，希望政府多加介入。

業主鄭小姐坦言因為工作繁忙，從未去過業主大會，日後會更加着緊：「唔好重複好似宏福苑咁就慘。」

廉署揭一工程顧問公司涉操控富善邨大維修招標等3個項目，涉款超過1.6億元，與警方聯合拘捕42人。（馬耀文攝）

翻查資料，工程顧問公司以82萬元中標顧問合約，負責檢驗樓宇及監督修葺工作。市區重建局獨立顧問早前初步估算大埔租置屋邨富善邨的大維修工程總費用需1.63億元，富善邨1月24日舉行業主周年大會，改選業主立案法團管理委員會。

新一屆法團當選後主張延遲維修，待政府《建築物條例》修例完成後，再按程序推展大維修。

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

工程顧問以低於合理水平價格中標 再疑經黑社會賄賂投標承辦商

廉政公署去年中起陸續接獲市民貪污投訴，指一間工程顧問公司涉嫌透過貪污賄賂，於不同屋苑協助工程承辦商取得樓宇維修工程合約。

工程顧問公司去年中獲得新界區一個租置屋邨的大維修工程顧問合約，合約估算逾1.6億元，而工程顧問公司以遠低於合理水平的價格，即合約金額0.5%，取得該工程的顧問合約。廉署懷疑工程顧問公司其後透過黑社會成員，暗中聯繫有意投標的工程承辦商，以行賄受賄方式，意圖操控工程招標程序。

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

中標承辦商有多筆不尋常支出 涉款數百萬現

另外，該工程顧問公司於2022年獲得港島區一座單幢住宅大廈的大維修工程顧問合約，一間工程承辦商後來以2,000萬元中標。調查發現，承辦商有多筆總額達數百萬元的不尋常支出，工程顧問公司的註冊檢驗人員則涉嫌沒有履行檢驗職責而簽署建築物檢驗報告。

廉署發現該工程顧問公司涉嫌以不合理低價進場，獲取屋苑樓宇維修工程顧問合約，其後懷疑透過與其有關聯的黑社會人士充當中間人，以貪污手段意圖操控工程招標程序。（廉署圖片）

工程顧問涉聯同物管公司收賄 游說業主捱貴標

工程顧問公司又涉嫌與九龍區一座單幢住宅大廈的物業管理公司董事，從一名工程公司東主收賄，去年初游說各業主以高於市價約一倍價格，即約140萬元，將消防安全改善工程合約判授予該工程公司。

廉署上周拘捕10人 揭不少帳目造假

廉署與警方上周四、五（26、27日）拘捕10名男子，年齡介乎28歲至61歲，包括該間工程顧問公司的東主及註冊檢驗人員、多名有黑社會背景的中間人、兩間工程承辦商的東主及一間物業管理公司的董事。

廉署人員又根據法庭手令搜查22個地點，包括涉案工程顧問公司及工程承辦商的辦公室，以及涉案人士的住所等，並檢走大量證物，包括與樓宇維修工程相關文件，以及銀行和會計紀錄等。廉署連日檢視有關文件，初步發現涉案公司懷疑有不少帳目造假的情況，用以掩飾不尋常收入及支出。

警方搜被捕黑社會人士不法場所拘32人 據悉涉新義安

其後警方搜查新界區多個相信由上述有黑社會背景人士操控的不法場所，並成功搗破兩個非法麻雀檔及一個百家樂賭檔，並拘捕32人，分別為14男18女，年齡介乎30歲至75歲，罪名包括「營辦賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」。

據了解，涉及黑社會新義安人士。搜查地點包括大埔安富道36號鴻威樓閣樓及大埔同茂坊8號閣樓，兩單位均為非法麻雀檔。案件由新界北總區反黑組跟進調查。