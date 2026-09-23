團體指虐兒發生率6年間暴增　關注性侵佔比上升　促訂沒有保護罪

防止虐待兒童會今日（23日）舉行記者會，指出過去6年本港各類虐待兒童個案錄得明顯升幅，虐待兒童個案發生率由每千名兒童0.92宗上升至 1.54宗，累積升幅達 67%，2025年數據更顯示性侵犯所佔比例首次與身體虐待持平，情况值得關注。



該會建議，在兒童相關機構中實施健全的保護政策，當局亦應盡快訂立「沒有保護罪」及「持續性侵犯兒童罪」，並繼續加強課後托管、社區客廳服務等家庭及兒童照顧支援服務。



防止虐待兒童會今舉行記者會，指出過去6年本港各類虐待兒童個案錄得明顯升幅。（鯔止虐待兒童會提供）

防止虐待兒童會指，2020至2025年間，虐待兒童個案發生率由每千名兒童0.92宗上升至 1.54宗，累積升幅達 67%。該會引述社署數字，在6年間，身體虐待舉報個案由389宗增至501宗，上升29%；疏忽照顧由201宗增至306宗，上升52%；性侵犯由 313宗增至501宗，升幅達 60%；而心理虐待則由10宗增至16宗，增幅達一倍。

該會特別指出，過去20年，身體虐待一直是舉報個案中最常見的類別，佔整體約45%，性侵犯則佔約 33%，但2025年數據顯示，性侵犯所佔比例首次與身體虐待持平，同樣佔 37%，情況值得關注。

2025年數據顯示，性侵犯所佔比例首次與身體虐待持平，同樣佔 37%。（保護兒童資料系統統計報告2025）

該會指，據業界分析，多項因素促成上述趨勢，包括新冠病毒疫情、網上活動增加、社會經濟壓力、家長管教模式轉變、公眾意識提升，以及多宗具標誌性的法庭裁決與量刑結果，加上近期法例修訂，均對舉報數字及個案類別分佈構成影響。

該會形容，個案數量持續高企，兒童性侵犯個案持續上升，隱藏個案舉報偏低，令不少兒童未能獲得適時保護；與此同時，網上兒童性剝削及性侵犯問題亦日益嚴重，傳統保護措施難以應對。家長、兒童及公眾在教育層面的不足，亦加劇問題嚴重性。

該會建議，在兒童相關機構中實施健全的保護政策，當局亦應盡快訂立「沒有保護罪」及「持續性侵犯兒童罪」，並繼續加強課後托管、社區客廳服務等家庭及兒童照顧支援服務。