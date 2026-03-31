強制舉報虐兒｜至2月底接獲66宗舉報　保良局留宿幼兒中心開幕

保良局「悦兒家」留宿幼兒中心今日（31日）舉行開幕禮。勞工及福利局局長孫玉菡致辭時指，這間中心的出現是要配合《強制舉報虐待兒童條例》，由條例在1月20日正式落實至2月底，總共接獲66宗舉報，涉及70名兒童。



孫玉菡表示，起初預計條例實施後，會出現如外國舉報數字急速飆升的情況，但最終並沒有發生。其中一個原因是過去幾年間，社會對保護兒童的意識大大加強；第二是牽涉當中的專業人士不會因擔心而濫作舉報。



保良局在3月31日舉行「悦兒家」開幕儀式。（湯致遠攝）

保良局在3月31日舉行「悦兒家」開幕儀式。（湯致遠攝）

由於預期隨着《強制舉報虐待兒童條例》實施，虐兒舉報個案會增加，社會福利署增設兩所留宿幼兒中心，以加強緊急住宿照顧服務名額，其中之一為保良局悦兒家，旨在為有需要兒童編織全面而有效的保護網， 保良局今日舉行開幕禮。

一班小朋友在3月31日的保良局「悦兒家」開幕儀式上表演舞獅。（湯致遠攝）

一班小朋友在3月31日的保良局「悦兒家」開幕儀式上表演舞獅。（湯致遠攝）

一班小朋友在3月31日的保良局「悦兒家」開幕儀式上表演舞獅。（湯致遠攝）

一班小朋友在3月31日的保良局「悦兒家」開幕儀式上表演舞獅。（湯致遠攝）

新增設兩間留宿幼兒中心

孫玉菡表示，數年前要規劃正式落實《強制舉報虐待兒童條例》時，有多項工作同時進行。社會上較熱烈的討論是有關立例，另外亦要在資源方面進行配置，其中一項是要加大零至三歲的留宿幼兒中心的名額，並新增設兩間中心。他感謝保良局幫忙營運其中一間，表示相信中心一定會做得非常好。

孫玉菡致辭時指，由《強制舉報虐待兒童條例》在1月20日正式落實至2月底，總共接獲66宗舉報。（湯致遠攝）

孫玉菡：66宗舉報共涉及70名兒童 舉報數字無急速飆升

孫玉菡表示，「悦兒家」的出現是要配合《強制舉報虐待兒童條例》，而由條例在1月20日正式落實至2月底，總共接獲66宗舉報，涉及70名兒童。

他表示，起初預計條例實施後，會出現如外國舉報數字急速飆升的情況，但最終並沒有發生。他指其中一個頗大的原因是過去幾年間，社會對保護兒童的意識大大加強；第二是牽涉當中的專業人士不會因擔心而濫作舉報，顯示準備工夫做得充足，因而在落實時可以好好落地、用好資源。

孫玉菡表示，「悦兒家」的出現是要配合《強制舉報虐待兒童條例》。（湯致遠攝）

保良局「悦兒家」留宿幼兒中心今日舉行開幕禮，孫玉菡（前右三）出席。（湯致遠攝）

孫玉菡表示，當然希望社會上不會出現虐兒個案，但總會有小朋友因受到虐待或家裏有困難要找留宿中心；所以他非常感謝保良局，也期待隨着「悦兒家」的落成，為有需要的小朋友提供最好的地方。