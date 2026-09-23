食環重新騙配321個空置固定小販攤位　廟街最多　10.6起接受申請

食環署今日（23日）表示，將重新編配共321個空置固定小販攤位，並簽發新牌照，其中油麻地廟街一帶有94檔佔最多，旺角通菜街亦有87檔。除持牌固定攤位報販及持牌流動小販申請人外，新簽發小販牌照營運期定為7年。合資格人士可在10月6日上午9時至10月26日下午5時提交申請。



食環署將重新編配共321個空置固定小販攤位，並簽發新牌照。圖為通菜街亞皆老街至奶路臣街一帶的攤位。（食環署網頁相片）

油麻地廟街94檔佔最多

攤位將平均分配予四類申請者，分別是持牌固定攤位報販、持牌流動小販（其他類別／報紙）、合資格的現職登記助手，以及符合某些基本條件的公眾人士。

攤位分別位於東區（4個）、中西區（7個）、灣仔區（26個）、油尖區（110個）、旺角區（101個）、深水埗區（28個）、九龍城區（5個）及荃灣區（40個）。 翻查資料，當中油麻地廟街一帶有94個佔最多，其次是旺角通菜街有87個，荃灣鱟地坊小販市場有40個。

食環署。（資料圖片）

除固定攤位報販及持牌流動小販 新牌照營運期為7年

食環署指，除持牌固定攤位報販及持牌流動小販申請人外，新簽發小販牌照營運期定為7年，牌照營運期屆滿後將不予續期。申請人亦須按照食環署事先批准的規格自費設計及建造攤檔，經確認符合規格後方可營業。

食環署將重新編配共321個空置固定小販攤位，並簽發新牌照。圖為廟街一帶的攤位。（食環署網頁相片）

食環按電腦隨機排序及人手抽籤 揀選攤位次序

申請人可於10月6日上午9時至10月26日下午5時的申請期內，透過食環署網頁填寫及遞交申請。每名申請人只限遞交一份申請。食環署會按申請人所屬類別編配申請編號，並公平公正地以電腦隨機排序結合人手抽籤方法定出合資格申請人揀選攤位的次序。

抽籤完成後，所有合資格申請人將獲發信通知其揀選攤位次序編號，亦可在抽籤翌日於食環署網頁查閱抽籤結果。食環署會按揀選攤位次序編號，分批發信邀請入圍申請人揀選攤位及辦理簽發新牌照手續。 為方便市民，食環署已製作教學短片，詳述申請步驟；各區亦設有支援中心，為有需要的申請人提供現場協助。

食環署將重新編配共321個空置固定小販攤位，並簽發新牌照。圖為荃灣鱟地坊小販市場的攤位。（食環署網頁相片）

食環署說，繼2019年及2022年兩輪編配空置固定小販攤位發出共523個小販牌照後，將推出321個空置固定小販攤位作重新編配，並簽發新牌照，讓有興趣從事小販行業並符合申請條件的人士申請。