aespa演唱會｜海關入境處警方聯合執法　亞博外拘5名旅客小販

韓國四人女團aespa昨日及今日（7及8日)在機場島亞洲博覽館舉行演唱會，海關聯同入境事務處及警務處附近採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工及非法兜售演唱會門票活動，共拘捕五名年齡介乎20至40歲的女流動小販，她們涉嫌以訪客身份在港從事僱傭工作或參與業務。



海關、入境處及警方表明，會繼續於盛事舉行期間加強高調巡邏和執法，在會場附近嚴厲打擊各類違法活動。



韓國四人女團aespa在2月7及8日於亞洲博覽館舉行演唱會。(亞博館頁圖片)

海關2月7日及8日聯同入境處及警方於亞洲博覽館附近採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工及非法兜售演唱會門票活動。（政府新聞處圖片）

韓國女團aespa一連兩日在亞博舉行「2026 aespa LIVE TOUR - SYNK: aeXIS LINE - in Hong Kong」演唱會，吸引大批歌迷入場，同時也如不少演唱會，有非本地人在場外兜售應援物品及門票。

海關表示，執法人員期間進行試購行動，懷疑五名流動小販以訪客身份在港從事僱傭工作或參與業務，隨即被入境處人員以懷疑非法勞工拘捕，他們為五名年齡介乎20至40歲的女子。

海關2月7日及8日聯同入境處及警方於亞洲博覽館附近採取聯合執法行動，打擊流動小販售賣侵權物品、非法勞工及非法兜售演唱會門票活動。（政府新聞處圖片）

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店舖，如有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，售賣冒牌物品屬嚴重罪行，須負上刑責。根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁五年。

根據《版權條例》，任何人士銷售或為售賣用途而管有侵犯版權物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款五萬元及監禁四年。市民可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶或網上表格舉報懷疑冒牌活動。

海關2月7日及8日聯同入境處及警方於亞洲博覽館附近採取聯合執法行動，行動中拘捕五名懷疑非法勞工。（政府新聞處圖片）

海關表示， 任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪；所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作，開辦或參與任何業務。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款五萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

市民可使用舉報非法勞工專線3861 5000、傳真2824 1166、電郵，或登入入境處網址利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。