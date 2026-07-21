食環署過去5日拘6無牌小販　檢獲260公斤食物包括椰青、過期食物

食環署上周五（17日）起在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，截至昨日（20日）成功拘控六名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲共約260公斤食物，包括熟食、飯盒、麵包、飲料和過期食物等。



食環署上周五（17日）起在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，截至昨日（20日）成功拘控六名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲共約260公斤食物，包括熟食、飯盒、麵包、飲料和過期食物等。（政府新聞處圖片）

食環署上周五（17日）起起在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，截至昨日（20日）成功拘控六名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲共約260公斤食物，包括熟食、飯盒、麵包、飲料和過期食物等。（政府新聞處圖片）

7月17日起展開代號「曉網」行動 打擊販賣來歷不明及高危食物

食環署表示，炎熱潮濕的天氣下，食物易變質或滋生有害細菌，為應對無牌小販販賣來歷不明、過期、限制出售或貯存不當的食物所構成的公眾健康隱患，署方自7月17日起在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，打擊販賣來歷不明及高危食物的違法行為，以保障食物安全。

截至昨日（20日），署方已成功拘控六名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲共約260公斤食物，包括熟食、飯盒、麵包、飲料和過期食物等。據署方公布的圖片，檢獲食物包括泰式鳳爪、椰青、水果等。

食環署上周五（17日）起在全港展開代號「曉網」的情報主導行動，截至昨日（20日）成功拘控六名涉嫌無牌販賣及在公眾地方構成阻礙的人士，並檢獲共約260公斤食物，包括熟食、飯盒、麵包、飲料和過期食物等。（政府新聞處圖片）

食環署：對出售高風險食物採取零容忍執法行動

署方又指，一向秉持情理兼備的原則處理無牌小販問題，對年邁或殘障小販會酌情處理，惟涉及販賣熟食及來歷不明、過期、禁售或限制出售等高風險食物，為保障食物安全及公眾健康，食環署將採取零容忍的嚴厲執法行動，包括不作警告而即時拘捕。

署方會繼續加強打擊無牌小販活動，尤其是涉及出售食物的違法行為，又呼籲市民切勿光顧無牌小販，並應立即舉報可疑活動。