維園世界綵燈大街逼爆　入場一度等90分鐘　有市民離隊中秋夜再訪

中秋將至，綵燈照亮維多利亞公園，場內既有康文署主辦的中秋綵燈會，亦有旅發局舉辦國際中秋綵燈匯。其中國際中秋綵燈匯的「世界綵燈大街」雲集20個國家的節慶綵燈 ，連日來吸引大批市民、遊客到訪打卡。



現場所見，今日（23日）傍晚約6時15分，已有過百人在入口處排隊等候入場，隨着花燈亮燈，人龍延伸至硬地足球場，皇室堡外現人潮，等候時間更長逾90分鐘。有市民說，特意來感受節日氣氛，想看世界綵燈大街，即使等候需時仍會繼續排隊入場；有市民則在排隊半小時後感翳焗決定離場，待中秋夜吃過團圓飯後會再來訪。



國際中秋綵燈匯的「世界綵燈大街」雲集20個國家的節慶綵燈 ，吸引不少市民、遊客到訪。（左朗星攝）

據現場記者觀察，今日傍晚約6時15分，已有過百人維園噴水池旁的入口處排隊等候入場，隨着花燈亮燈，人龍延伸至硬地足球場，皇室堡一帶也出現人潮，現場廣播最初指排隊入場需等候45至60分鐘，晚上7時後也延長至逾90分鐘。人龍中有年長人士感翳焗而離隊。

曾小姐跟丈夫與女兒一同到訪，她說在網上見過世界綵燈大街的相片，不曾看過世界綵燈，故想親身到訪，同時也想來感受節日氣氛。她說本來怕周末到訪人太多，沒料到今日平日同樣多人，會繼續排隊，希望遊覽世界綵燈。

郭先生及郭太太先到中秋綵燈會看綵燈，郭太太大讚綵燈漂亮，一些荷花、魚的形態，令她感到驚艷，因為知道維園另有世界綵燈大街，也想一睹世界綵燈，可惜兩人排隊半小時後，感到翳焗，決定暫時離場，但他們說中秋夜吃過團圓飯後會再來訪。

今屆綵燈會首次加入世界各地文化元素，例如於模型船池對出步行徑設「世界綵燈大街」，有來自20個國家及地區的超過3,000盞綵燈。（資料圖片／梁鵬威攝）

遊客劉小姐跟剛認識的香港朋友一同到場，因等候時間太長，今晚未必會入場，但她說今年是首次在港過中秋，不會錯過入場看綵燈，知悉活動開放時間會延長至午夜後，料明晚離港前會再到訪。

據康文署及旅發局公布的最新安排，綵燈展期將延長一周至10月4日，明日起至本月27日的亮燈時間亦會延長至凌晨12時。