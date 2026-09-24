特邀人士入境便利計劃10.1起擴至中亞及中東　容許所有政策局邀請

政府於2025年推出「特邀人士入境便利計劃」，容許5個政策局和部門主動邀請東盟的特邀人士，透過放寬其自助通關申請資格和簡化簽證申請，提供更便利的出入境安排。



保安局今日（24日）宣布，將在10月1日起擴展計劃，由現時東盟成員國擴展至中亞和中東國家及地區，並容許所有政府政策局和部門透過計劃發出邀請，促進經貿往來和多方面交流。



政府將在10月1日起擴展「特邀人士入境便利計劃」，由現時東盟成員國擴展至中亞和中東國家及地區，並容許所有政府政策局／部門透過計劃發出邀請，促進經貿往來和多方面交流。（資料圖片／梁鵬威攝）

目前東盟和中亞8國需申請簽證訪港 入境處將簡化申請資料

為促進香港與東盟的經貿往來和人文合作，政府於2025年推出計劃，容許5個政策局／部門主動邀請東盟的特邀人士，並向他們提供更便利的出入境安排，包括財庫局、商經局、創科局、文體旅局及律政司。

目前，東盟和中亞國家當中，有8個國家的訪客需申請簽證訪港。入境處會透過電子平台一站式處理特邀人士的申請，並放寬自助通關的申請資格和簡化簽證申請所需提交的資料。特邀人士在香港的口岸可享自助通關服務，大大提升通關效率和體驗。

政府將在10月1日起擴展「特邀人士入境便利計劃」，由現時東盟成員國擴展至中亞和中東國家及地區，並容許所有政府政策局／部門透過計劃發出邀請，促進經貿往來和多方面交流。（資料圖片）

10.1起擴至中亞及中東

經檢視後，政府決定擴大計劃以涵蓋中亞和中東國家及地區，並容許所有政策局／部門透過計劃發出邀請，讓更多來自不同界別的人士訪港交流，並將涵蓋以下國家及地區：

．東盟：文萊、柬埔寨、印度尼西亞、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、東帝汶，以及越南；

．中亞：哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦，以及烏茲別克斯坦；及

．中東：海灣阿拉伯國家合作委員會（海合會）國家，包括巴林、科威特、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯，以及阿拉伯聯合酋長國。



在計劃下，政策局／部門會主動邀請能為香港經濟發展帶來相當貢獻或已獲邀來港出席重要活動的東盟、中亞及海合會人士，以享便利。計劃有效促進東盟的特邀人士訪港交流，加強香港作為「超級聯繫人」和「超級增值人」的角色。