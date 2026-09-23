十一黃金周｜入境處料129萬內地客訪港　政府跨部門統籌預備工作

十一黃金周將至，入境處預計，今年國慶黃金周期間約有129萬內地旅客來港，每日平均訪港人次較去年內地國慶黃金周增加超過5%。政務司司長陳國基今日（23日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌相關預備工作，包括在西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣等營地，加派人員巡邏、加強咸田公廁的清潔服務等。



政務司司長陳國基今日（23日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌相關預備工作。（政務司司長辦公室）

根據旅監局和業界的估算，在內地國慶黃金周期間預計有1,180個旅行團入境香港。旅監局已提醒接待內地入境旅行團的旅行代理商盡量分散入境時間，並協調景點營運商等相關單位採取適當分流措施，做好人流和旅遊巴的管理工作。各主要旅遊景點營運商亦已制定特別方案，以應付預期增加的人流。

政府將加強管理西貢萬宜水庫東壩及鹹田灣等營地，包括警方調派軍裝人員於遊客抵達及離開的高峰時段在北潭涌、萬宜路及東壩的策略性位置進行交通管制；運輸署協調專線小巴營辦商因應乘客量增加第9A號線小巴的班次。漁護署會繼續在西貢萬宜水庫東壩破邊洲路段試行網上實名預約安排，以及在破邊洲路段及觀景台執行人流管控措施。

政務司司長陳國基今日（23日）主持節慶安排跨部門工作小組會議，統籌相關預備工作。（政務司司長辦公室）

至於西貢鹹田灣、西灣及浪茄灣等營地，漁護署會加派人員駐守及日夜巡邏，若發現違規行為會即時執法，並會使用閉路電視系統協助監察營地情況。食環署則會加強咸田公廁的清潔服務。同時，署方正增建咸田公廁延伸部份，以加設額外廁格和洗滌設施，預計將在黃金周投入服務。

口岸方面，部門已減少前線人員休假，以便彈性調配人手，加開檢查櫃枱、臨時櫃枱及通道以疏導人流和車流。由香港警務處、入境處、海關及相關部門成立的跨部門聯合指揮中心，會實時監察口岸現場情況，並與內地口岸部門透過已建立的口岸熱線及即時通報機制保持緊密聯繫，於有需要時作出迅速應變及調動，靈活調配各管制站人手。

公共運輸安排方面，運輸署已主動聯繫各相關公共運輸營運商加大運力，並在進出境高峰期間預留足夠備用車輛及人手以應對乘客的出行需求。運輸署亦會加強宣傳教育，呼籲的士司機保持良好服務態度及主動協助乘客。海關會加強執法及巡查接待旅客的店鋪，打擊不良營商手法。

為確保旅遊景點如尖沙咀海傍及山頂等一帶以及各邊境管制站交通暢順，警方將會加強執法，打擊造成交通擠塞的相關罪行，並對造成嚴重阻塞或即時危險的違泊車輛，在沒有事前警告的情況下票控及即時拖走。