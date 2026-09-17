入境處推「Go香港」App 方便經常訪港旅客入境前登記e-道
撰文：蕭通
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入境處周三（16日）公布推出「Go香港」流動應用程式，讓合資格的經常訪港旅客透過配備相機、近場通訊（NFC）及網絡連線功能的智能電話，於來港前自行完成e-道登記手續。成功登記後，旅客抵港時即可使用e-道服務。
須符合4項條件 包括24個月內經機場訪港至少兩次
旅客符合以下條件，便可使用「Go香港」流動應用程式登記使用e-道服務：
* 年滿18歲或以上；
* 持有香港特別行政區入境事務處指定的有效電子旅行證件，以及（如適用）多次旅遊簽證；
* 在香港特別行政區沒有不良紀錄；以及
* 在登記時，於過去24個月內經香港國際機場訪港兩次或以上。
未能於預計抵港日期或之前入境 登記自動失效
合資格旅客只需透過「Go香港」流動應用程式，提供未來3個月內的預計抵港日期及電郵地址、掃描旅行證件個人資料頁、讀取證件晶片資料，以及進行容貌識別核實身份，便完成遞交e-道服務登記。入境處會透過「Go香港」流動應用程式及電郵將批核結果通知該旅客。
登記獲批後，旅客只須於所提交的預計抵港日期或之前入境香港，便可使用e-道服務。如旅客未能於預計抵港日期或之前入境，相關登記將自動失效。
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