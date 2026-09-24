港珠澳大橋香港口岸無感e道　滿11歲兒童即日起可登記（附方法）

入境事務處今日（24日）公布，由即日起放寬「無感e-道」試點服務的登記資格，凡年滿11歲並持有效智能身份證，且於過去90日內經港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出境或入境達6次或以上的香港永久性居民，即符合資格登記使用服務。



市民使用「無感e-道」過關時，不用出示身份證等文件，整個通關時間只需5秒。(資料圖片)

港珠澳大橋香港口岸的指定登記e-道。(政府新聞處圖片)

入境事務處今日（24日）公布，由即日起放寬「無感e-道」試點服務的登記資格，凡年滿11歲並持有效智能身份證，且於過去90日內經港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出境或入境達6次或以上的香港永久性居民，即符合資格登記使用服務。

兒童登記資格：

．年滿11歲並持有有效智能身份證



．香港永久性居民



．過去90日內經港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓出入境達6次以上



11至17歲合資格香港永久性居民登記方法：

．安裝並開啟「非觸式e-道」流動應用程式，進入「主頁」後，選擇「登記/查詢無感e-道」繼續登記手續；



．當系統自動轉換到「智方便」流動應用程式後，登入並同意使用「智方便」提供個人資料；



．申請人流動電話會顯示「登記二維碼」；



．父、母或合法監護人須開啟自己的「非觸式e-道」流動應用程式，揀選「父母或合法監護人同意」後，掃描申請人的「登記二維碼」，並繼續根據指示完成登記。



另外，年滿18歲的合資格香港永久性居民，除了可以使用入境處的「非觸式e-道」流動應用程式完成登記，由即日起，亦可透過港珠澳大橋香港口岸的指定e-道完成登記手續。符合資格的旅客使用指定e-道辦理出入境手續時，系統會自動識別其資格並發出提示，旅客只需於e-道螢幕上選擇登記「無感e-道」，便可同步完成出入境和登記兩項手續。登記完成後，旅客便可於下一次出境時使用「無感e-道」服務。

無感e-道推出約3個月錄1.4萬人登記 使用人次逾10萬

「無感e-道」試點於今年6月25日於港珠澳大橋香港口岸推出，至今已有約一萬四千人登記使用，使用人次超過10萬。 「無感e-道」採「門常開」設計，運用容貌識別及人工智能技術核實身份，以不停頓方式完成自助出境檢查手續。過程中毋須出示身份證或「e-道」二維碼，只需5秒便完成出境手續。

入境處稱，會收集更多數據並繼續檢視服務成效及系統運作，並研究擴展服務至其他出入境管制站，放寬登記資格予不同類別旅客的可行性。