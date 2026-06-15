無感e-道｜6.25港珠澳大橋免身份證5秒過關！申請資格＋登記方法

無感e-道｜入境處6.25推無感e-道｜入境處將於6月25日推出全新「無感e-道」服務，在港珠澳大橋香港口岸（大橋香港口岸）設立全港首個「無感通關」試點。已登記市民在離境大堂過關時，無須再出示身份證或掃瞄指紋，透過人臉識別即可輕鬆過關，全程只需約5秒，大大節省過關時間！即睇申請資格，以及如何登記！



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入境處宣布於6月25日推出全新的「無感e-道」服務。（資料圖片）

無感e-道｜6.25港珠澳大橋香港口岸 設首個「無感通關」試點

入境處宣布於6月25日推出全新的「無感e-道」服務，在港珠澳大橋香港口岸（大橋香港口岸）設立全港首個「無感通關」試點。

屆時，已登記的市民在大橋香港口岸離境大堂過關時，只需直接步入通道，系統便會自動辨識容貌，整個過關過程最快5秒即可完成，大大縮短過關時間，而且可減少市民接觸公共物件，更加乾淨衛生。

整個過關過程最快只需5秒即可完成，大大縮短過關時間，而且可減少市民接觸公共物件，更加乾淨衛生。（入境事務處）

無感e-道｜申請「無感e-道」需要符合什麼資格？

只要年滿11歲並持有有效智能身份證，並在過去90日內經大橋香港口岸旅檢大樓出境或入境達10次或以上的香港永久性居民，便符合資格申請「無感e-道」。

無感e-道｜如何登記「無感e-道」？

11至17歲的合資格的香港永久性居民與年滿18歲或以上的合資格市民，兩者登記步驟略有不同。在登記前，兩者都須確保已下載並安裝兩個官方流動應用程式（App）：

1. 「非觸式e-道」 流動應用程式。

2. 「智方便」 流動應用程式（須已完成「智方便」登記，用作身份核實）。



「非觸式e-道」 流動應用程式：Android｜IOS 「智方便」流動應用程式：Android｜IOS

已登記的市民在大橋香港口岸離境大堂過關時，只需步入通道，系統便會自動辨識容貌。（資料圖片）

年滿18歲或以上的合資格市民｜「無感e-道」登記步驟

1. 打開「非觸式e-道」App；

2. 在「主頁」點選「登記／查詢無感e-道」；

3. 經系統跳轉至「智方便」App後，登入並同意授權使用其提供的個人資料；

4. 根據畫面指示閱讀條款，並以手機拍攝自拍照，以供日後過關時識別面容；

5. 系統顯示成功畫面，即完成「無感e-道」服務登記。



11至17歲的合資格香港永久性居民｜「無感e-道」登記步驟

1. 打開「非觸式e-道」App；

2. 在「主頁」點選「登記／查詢無感e-道」；

3. 經系統跳轉至「智方便」App後，登入並同意授權使用其提供的個人資料；

4. 申請人流動電話會顯示「登記二維碼」；

5. 父、母或合法監護人須開啟自己的「非觸式e-道」流動應用程式，揀選「父母或合法監護人同意」後，掃描申請人的「登記二維碼」，並繼續根據指示完成登記。



無感e-道｜常見問題

1. 通關時還需攜帶身份證嗎？

雖然使用無感e-道時不用拿出身份證，但法例規定過關時身上仍必須攜帶有效香港身份證或旅行證件，以備入境處人員隨時抽查。

2. 如果我不想用了，可以取消嗎？

可以。市民可隨時透過「非觸式e-道」App免費取消登記。

3. 「無感e-道」和「非觸式e-道」有什麼分別？

「無感e-道」和「非觸式e-道」兩者均應用了容貌識別技術，而最大的分別在於過關時的動作、閘門設計以及目前適用範圍。

過關時的動作：

非觸式e-道：閘門常關，須完成身份核實後才會打開。

無感e-道：閘門預設保持打開，已登記人士可直接通過，節省更多時間。



目前適用範圍：

非觸式e-道：已全面普及至全港各個出入境管制站。

無感e-道：目前於率先在港珠澳大橋香港口岸離境大堂啟用。



4. 「無感e-道」可以在櫃檯登記嗎？

雖然市民可以親身前往實體的e-道登記處辦理「非觸式e-道」登記手續，但目前「無感e-道」並不設任何實體櫃檯登記服務，只接受手機App自行登記。

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