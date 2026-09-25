重陽｜骨灰安置所延長開放至朝7晚7　食環籲避免正日高峰期拜祭

食環署表示，轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間（即9月26日至11月1日）將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以方便掃墓人士及分散人流。署方呼籲掃墓人士避免在重陽節（10月18日）當日人多擠迫的高峰期掃墓，可選擇在重陽節前後更長的日子前往拜祭。



食環署表示，轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間（即9月26日至11月1日）將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以方便掃墓人士及分散人流。（資料圖片／陳葦慈攝）

所有車輛不准駛入 獲准許車輛除外

食環署提醒，掃墓人士留意重陽節期間實施的特別交通及運輸措施。除獲准許車輛外，所有車輛於特別交通及運輸安排實施期間均不准駛入食環署轄下的墳場及骨灰安置所。有關各墳場及骨灰安置所一帶的特別交通及運輸安排詳情，可瀏覽運輸署網頁。此外，哥連臣角新廈靈灰安置所毗鄰的扶手電梯已開放，以方便市民前往。

重陽節前後周末及假期 不設即時排隊輪候化寶爐

食環署預計，重陽節前後於曾咀靈灰安置所和哥連臣角新廈靈灰安置所使用化寶爐的人數眾多，在重陽節前後期間的星期六、星期日及公眾假期將不設即時排隊輪候化寶爐。市民須於網上預約，或當日於這兩所骨灰安置所現場領取籌號。有關化寶安排的詳情，請瀏覽食環署網頁。

食環署表示，轄下各骨灰安置所於重陽節前後期間（即9月26日至11月1日）將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時，以方便掃墓人士及分散人流。圖為石門靈灰安置所及紀念花園。（資料圖片／陳葦慈攝）

沙田石門靈灰安置所及紀念花園實行「無煙拜祭」

食環署提醒市民，沙田石門靈灰安置所及紀念花園全面實行「無煙拜祭」。場內全面禁止燃燒香燭祭品，不設焚香或化寶設施，鼓勵市民以鮮花代替傳統祭品，共同守護寧靜優雅的悼念環境。

食環署指，選擇綠色殯葬，使環境可以持續發展，讓愛可以延續下去。市民可透過綠色殯葬中央登記名冊登記選擇綠色殯葬的心願，手續簡便，費用全免。市民亦可透過「無盡思念」網站及流動應用程式追思悼念摯愛親友。於重陽節期間曾咀靈灰安置所地下設有「綠色殯葬、愛在延續」的展覽，歡迎公眾免費到場參觀。屆時，展區附近設有小食亭售賣食物及飲品。