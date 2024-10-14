重陽節祭品｜海關揭3間燒臘檔水果店涉「呃死人」　呃秤輕約10%

香港海關今（14日）表示，發現重陽前夕3間賣應節祭品的燒臘檔和水果店，涉嫌「呃秤」違反《度量衡條例》，所出售的燒味及水果實際重量，較宣稱的輕10.59%至11.31%不等。



香港海關今表示，9月30日至10月10日於全港各區巡查，打擊商戶在重陽節前夕供應重量不足的應節祭品情況。行動期間一共巡查130間燒臘檔及水果店鋪，經試購和抽查後，發現3間商戶涉嫌違反《度量衡條例》，所出售的燒味及水果實際重量較宣稱的輕10.59%至11.31%不等。調查仍在進行中。

海關提醒，消費者應光顧信譽良好的商戶，而當購買以重量供應的貨品時，應留意商戶秤量時的過程和貨品的實際重量。

海關同時提醒商戶應遵守《度量衡條例》的規定。根據《條例》，任何人在按重量或度量供應貨物時，必須按淨重量或淨度量供應；假若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1萬元。此外，任何人使用或管有任何偽誤或不完備的度量衡器具以作商業用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2.5萬元。而任何人未有讓顧客清楚看見稱量工具所顯示的重量，最高可被罰款5,000元。

海關稱，會繼續嚴厲打擊商戶供應貨物重量不足的不法行為，以保障消費者權益，維護公平的營商環境。