重陽節｜華永會推6000家族骨灰園　每個售21萬　最多放40骨灰盅

今日（29日)是重陽節，不少孝子賢孫拜山祭祖，但如果各先人的安葬地點分散，則可能帶來不便。在全港管轄4個墳場的華人永遠墳場管理委員會，今年8月在將軍澳和柴灣推出首批近6,000個「家族骨灰園」讓市民認購，每個售價約21萬，市民最多可安防40名先人的骨灰盅，至今已售出超過200個。



華永會行政總監麥鉅然表示，未來20至30年希望可提供1.5至2萬個單位，以滿足市民的需求。



華永會在今年8月，於將軍澳和柴灣設近6000個「家族骨灰園」單位。（華永會提供）

每個「家族骨灰園」售價約21萬，市民最多可安防40名先人的骨灰盅。（華永會提供）

屬永久安放 後人毋須申請續期 必須最少先放一位先人骨灰

政府早前通過修例，容許土葬用的塚穴永久安防多個骨灰。華永會在今年8月，於將軍澳和柴灣設近6,000個「家族骨灰園」，並同時提供最多5個相連的骨灰園，但申請人需於每一個骨灰園內，安葬最少一個先人的骨灰，不容許「生人霸死地」。此外，家族骨灰園屬永久安排，後人毋須再為墓地申請續期。

華永會行政總監麥鉅然指，華永會於未來20至30年希望可提供1.5至2萬個單位，以滿足市民的需求。（華永會提供）

華永會行政總監：未來20至30年目標提供1.5至2萬個單位

華永會行政總監麥鉅然指，相信大部份家庭有能力應付「家族骨灰園」的價格，約6,000個單位中已出售200個，其中將軍澳較受歡迎。他透露，有幾戶人認購相連園地，最多有一戶則認購三連園地。他指，華永會於未來20至30年希望可提供1.5至2萬個單位，以滿足市民的需求。

至少有一位先人須是香港永久居民

麥鉅然表示，申請人可以自行決定裡面在「家族骨灰園」安放多少個先人骨灰，亦可選擇放置合適的陪葬品。如往後需要再安放其他先人骨灰進園地，申請人須經華永會申請並支付手續費，再與石廠溝通安排師傅協助執行。

申請資格方面，麥鉅然表示，被安放到園地內的先人中，至少有一位必須是香港永久居民。申請人或家屬需要提交有關人士親屬關係的證明，華永會會盡量按實際情況彈性處理。