91歲翁染大鼠戊型肝炎　今年第三宗　常訪何文田廣場茶皇殿現鼠蹤

衞生防護中心今日（25日）公布，一名有長期病患的91歲老翁感染大鼠戊型肝炎，為今年第三宗感染個案，病人現時已康復出院。中心和食環署巡查期間，發現病人經常光顧的食肆有老鼠出沒、衛生欠佳，已向處所負責人提出檢控。據了解，該食肆為何文田廣場2樓茶皇殿。



茶皇殿負責人向《香港01》證實，食環署人員今日（25日）曾到餐廳巡視，該店已向署方說明樓下街市有老鼠，餐廳有定期進行滅鼠及滅蟲工作。他又指，將加強滅鼠措施，現已預約兩至三間滅蟲公司，避免老鼠進入餐廳。



衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心指，該名病人於9月16日因發燒和四肢乏力，被送到伊利沙伯醫院急症室，常規血液檢驗發現肝功能異常。其血液樣本經中心的公共衞生化驗服務處化驗後，證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。病人症狀相對輕微，情況一直穩定，經治療後已於9月21日康復出院。

調查顯示，病人居於九龍城區一所安老院，據知是窩打老道松山府邸院舍，其日常主要在院舍及何文田廣場一帶活動，潛伏期內沒有外遊，屬本地感染個案。

根據病人、院舍職員及其家人提供的資料，病人沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，亦沒有在院舍範圍看見鼠隻出沒。除了院舍提供的餐飲外，病人每周至少一至兩次由家人陪同前往何文田廣場一食肆用餐。中心不排除他在潛伏期內，曾經間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。病人的家人、院舍其他院友及職員目前沒有病徵，正接受醫學監察。

中心表示，已與食環署實地視察病人居住的院舍及日常活動範圍的環境衞生情況，亦已派員到病人經常光顧的食肆巡查，其間發現該食肆衞生狀況欠佳，並發現鼠跡，食環署向該處所負責人提出檢控，並發出「消除蟲鼠通知」。食環署會加強在病人曾到訪地點附近的公眾地方進行清潔消毒及防治鼠患工作。本港今年累計發現有三宗大鼠戊型肝炎個案。

據了解，該食肆為何文田廣場2樓的茶皇殿。（openrice@candychan912）

染病老翁常訪何文田廣場茶皇殿 店方：樓下街市或有老鼠爬上來

據了解，該食肆為何文田廣場2樓的茶皇殿。《香港01》今晚約8時致電該食肆查詢，店方仍有營業。茶皇殿負責人表示，食環署今日（25日）與滅蟲公司一同到餐廳巡視，他已向署方解釋說明，樓下是街市，或有老鼠爬到上層，又指過往有定期滅鼠。負責人又表示，會加強滅鼠措施，已預約兩至三間滅蟲公司，於本周滅鼠至少兩次，避免老鼠進入餐廳。