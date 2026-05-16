大鼠戊肝｜紅磡海逸豪園42歲男染疫為今年首宗　屋苑垃圾房現鼠蹤

衞生署衞生防護中心今日（16日）公布今年首宗本地人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名居住紅磡海逸豪園、有長期肝臟疾病的42歲男子，他於本月5日入院接受檢查，其血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應，至昨日（15日）已出院。衞生防護中心及食環署人員已實地視察病人住所、工作地點及日常行經路線附近的環境衞生情況，並在其住所及工作地點的垃圾房發現少量鼠蹤。



衞生署衞生防護中心今日（16日）公布今年首宗本地人類感染大鼠戊型肝炎個案，涉及一名有長期肝臟疾病的42歲男子，在其紅磡區住所及工作地點的垃圾房發現少量鼠蹤。（政府新聞網）

衞生防護中心今日（16日）公布一宗本地人類感染大鼠戊型肝炎個案，個案涉及一名有長期肝臟疾病的42歲男子。他於5月5日因自身疾病到私家醫院覆診時，被發現肝功能異常，同日被轉介到瑪麗醫院急症室求醫，獲安排入院接受檢查。

該名病人的血液樣本經化驗後證實對大鼠戊型肝炎呈陽性反應。病人情況一直穩定，並已於昨日出院。他的3名家居接觸者目前皆沒有病徵，會接受醫學監察。

中心的流行病學調查顯示，病人居於紅磡，據了解為海逸道8號海逸豪園，並在同區工作。他報稱沒有直接接觸齧齒動物或鼠隻，亦沒有在住所或工作地點看見鼠隻。病人於4月曾短暫到外遊中山及日本，但相關地區至今並無人類感染大鼠戊型肝炎的報告。

紅磡海逸豪園。（資料圖片）

衞生防護中心表示，根據醫學文獻，患有肝臟疾病（包括慢性肝病）人士屬於高風險群組，感染大鼠戊型肝炎病毒後較易出現肝炎或肝功能異常。根據現有的流行病學資料，中心認為病人較大機會在本地感染，不排除他在潛伏期內曾經在本地間接接觸受老鼠或其排泄物污染的地方或食物。感染源頭及途徑的調查仍在進行中。

衞生防護中心及食環署人員已實地視察病人住所、工作地點及日常行經路線附近的環境衞生情況，並在住所及工作地點的垃圾房發現少量鼠跡。食環署會根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第47條發出法定通知，要求物業管理公司在指定時間內改善衞生情況及滅鼠。食環署會在患者曾到訪地點附近進行清潔消毒及加強防治鼠患工作。

衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

衞生防護中心指會和食環署繼續調查和跟進個案。中心又指，此個案是今年首宗大鼠戊型肝炎個案。過去5年，本港每年平均錄得0至2宗大鼠戊型肝炎個案。

急性戊型肝炎的病徵包括發燒、食慾不振、噁心、嘔吐、腹部疼痛、皮疹、關節痛，及肝臟稍微發大和出現壓痛等。在罕見情況下，急性戊型肝炎或會造成暴發性肝炎（急性肝衰竭）和死亡。

有嚴重長期病患的長者，尤其曾接受器官移植的人士、懷孕婦女、慢性肝病患者和葡萄糖六磷酸去氫酵素缺乏症（又稱G6PD缺乏症）患者等，感染戊型肝炎可能會出現嚴重病情。