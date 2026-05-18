大鼠戊型肝炎香港｜專家指難從病徵識別　免疫力低惡化快、風險高

香港出現今年首宗大鼠戊型肝炎個案，衞生署衞生防護中心認為，個案較大機會在本地感染。感染及傳染病科專科醫生曾祈殷今日（18日）指，從過往紀錄來看，多數大鼠戊型肝炎患者病情穩定，但病徵不明顯，臨床上無法單憑病徵作出診斷，而一般感染者通常在1至6星期內可自行痊癒，但免疫力較低的人士須留意。



人類感染大鼠戊型肝炎的確實傳播途徑尚未明，但可經接觸齧齒動物包括老鼠或其排泄物感染。（資料圖片/余俊亮攝）

曾祈殷在港台節目《千禧年代》指，大鼠戊型肝炎與一般的戊型肝炎屬「遠親關係」，兩者並不完全一樣。香港於2018年發現全球首宗大鼠戊肝個案，打破以往認為該病毒無法從動物傳染人類的想法，至今本港每年均錄得數宗或數十宗病例。

患者多數透過間接接觸 如受鼠隻污染食物或水源受到感染

曾祈殷指，從過往紀錄來看，多數患者的病情穩定，但病徵並不明顯，臨床上無法單憑病徵作出診斷。在傳播途徑方面，患者往往不曾直接接觸鼠隻，多數是透過間接接觸，如食物或水源受到鼠隻污染，而受到感染。

感染及傳染病科專科曾祈殷醫生。（資料圖片）

曾祈殷表示，一般感染者通常在1至6星期內會自行痊癒，但對於免疫力較差的人士而言，急速惡化的風險較高。高危人士包括長期肝臟疾病患者、曾接受器官移植並服用免疫力抑制劑者、長期使用類固醇或正接受化療的人士、孕婦以及G6PD（蠶豆症）患者，他們受感染後亦有機會急速復發。

目前無針對大鼠戊肝抗病毒藥物或特效疫苗

曾祈殷續說，目前無針對大鼠戊肝的抗病毒藥物或特效疫苗，臨床上主要採取支援性治療。他又建議市民應妥善處理食物殘羹，以免惹來鼠踪。如發現住所、垃圾房等有老鼠出沒，應主動通報。