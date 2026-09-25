中秋節｜18米長LED火龍彩燈燿舞灣仔利東街　吸一家大小爭相打卡

灣仔利東街在今晚（25日）中秋夜舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，長達18米的LED火龍以炫彩燈光取代傳統煙火，配合LED醒獅及鼓樂演出，演繹另一種感覺的舞火龍。



新式火龍吸引大批人流駐足觀看，有市民昨日曾到大坑觀看傳統舞火龍，今日則第一次來利東街觀看新式LED火龍。她認為大坑舞火龍的氣氛較好，但過去曾因觸摸火龍而被龍身上的香燭燙傷，新火龍則不會有這個問題。



灣仔利東街在中秋夜的今晚（25日）舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，吸引不少人到場。（湯致遠攝）

灣仔利東街在今晚（25日）中秋夜舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，吸引大批人流到場打卡。（湯致遠攝）

灣仔利東街在今晚（25日）中秋夜舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，吸引大批人流到場打卡。（湯致遠攝）

每逢節日灣仔利東街一向是好去處，今年中秋節也不例外。利東街舉辦了「彩燈迎月」活動，掛滿近800個傳統大紅燈籠，並以色彩繽紛的宮燈點綴。宮燈上描畫了中秋經典傳說與地道中秋習俗，營造節日氛圍。

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今晚中秋夜，利東街更舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」活動。火龍以LED燈取代傳統的香燭，在現代化的利東街舞動，別有一番風味。由於「火龍」沒有燃點真火，舞者不時將龍身舞到觀眾身邊，可以近距離接觸互動，沒有太大安全限制。

劉小姐為利東街居民，她稱聽到樓下很嘈吵，所以帶同愛貓到場湊熱鬧。（洪戩昊攝）

活動吸引大批市民和旅客到場。其中利東街居民劉小姐，因聽到樓下很嘈吵，所以帶同愛貓落樓湊熱鬧。她指其貓咪不但不害怕，反而喜愛熱鬧。作為街坊，她認為今年利東街的中秋氣氛不錯。

灣仔利東街在中秋夜的今晚（25日）舉行「LED火龍舞鼓賀中秋」，吸引不少人到場觀賞。（湯致遠攝）

另一位前來觀賞LED火龍的梁女士則說，昨日曾到了大坑觀看傳統舞火龍，然後再到維園排了一個半小時，才能進入「世界綵燈大街」觀賞花燈打卡，為了避開人流，所以決定今日到利東街。雖然最後利東街也有不少人，但她也表示高興，因為氣氛不錯。

梁女士說，迎月夜已到了大坑觀看舞火龍，然後到維園輪候了一個半小時，才能進入「世界綵燈大街」觀賞花燈，所以決定中秋節正日到利東街，希望避開擠逼人流。（洪戩昊攝）

區先生一家三口到場，他指新式火龍沒有燃點真火的香燭，不會有濃煙。（洪戩昊攝）

區先生一家三口到場，他指新式LED火龍沒有燃點真火的香燭，不會有濃煙；加上利東街沒有維園那麼擠迫，比較適合帶小朋友到場感受氣氛。由於維園太擠擁，所以他們也不打算轉場前往，只打算乘電車經過時「遙距」觀看。區先生的兒子亦對新式火龍讚不絕口，因為色彩繽紛，耀眼奪目。