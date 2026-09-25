中秋節賞月錦囊｜八月十五月亮未圓？上中天、滿月時間方位一文看
撰文：歐陽德浩
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【中秋節／天文台／HKO／中秋節天氣／追月／上中天／滿月／月出／月落／賞月錦囊】今日是中秋節（25日、農曆八月十五），天文台預料今晚及明日追月夜（26日）部份時間多雲，市民或要在雲隙中賞月。另外，今年中秋滿月時間並非農曆八月十五或八月十六，而是明日午夜過後的周日（27日）凌晨0時49分，其後月亮至早上6時29分下山，下文附上賞月錦囊。
中秋節的天氣︰晚上部份時間多雲 市民或要雲隙中賞月
天文台中秋節（25日）下午更新的天氣概況指，高空反氣旋未來數日為中國東南部帶來大致良好及酷熱天氣，預料今晚部份時間多雲，市區最低氣溫27度。
天文台料明日「追月」夜（26日）市區氣溫28度至33度，日間乾燥及酷熱，新界再高一兩度，吹輕微至和緩偏東風，早晚部份時間多雲。換言之，市民今晚或明晚或要在雲隙中賞月。
中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後
天文台上周已發布賞月錦囊，指出中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，方位是仰角65度，到周六（26日）清晨5時33分月落。
「追月夜」（26日）月亮將於下午5時54分升起，至翌日（27日，下周日）凌晨0時9分上中天，方位是仰角71度，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。
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