瑪麗醫院｜啟動部門首長責任制？甯漢豪：已開展第一層跟進調查

瑪麗醫院「臨牀大樓1」自去年11月起分階段啟用，升降機接連故障，28部升降機至今仍有多部停用維修。發展局局長甯漢豪接受電視台節目訪問時，被問需否由局長提出啟動部門首長責任制，她表示局方按行政長官指示介入事件，現已開展第一層跟進調查，審視最直接負責監督的部門，「他們的參與在不同的環節，做得妥不妥善？為甚麼升降機會出現這些問題？甚麼時候找到、或者還未找到這些問題呢？」她說，局方稍後會向行政長官提交報告，並向公眾交代事件。



瑪麗醫院「臨床大樓1」今日仍然有部分升降機被封起。（羅敏妍攝）

新「預審名單」制度 阻三方「打龍通」

甯漢豪接受電視台節目《有理有得傾》訪問，另被問到政府提出就樓宇維修制定「預審名單」，她表示分開驗樓顧問、監工顧問和承建商三張名單，目的是避免三方「打龍通」及有關係的三方參與同一個大維修項目。

在誠信及背景審查上，過往僅需申報5年內無誠信罪行定罪紀錄；新制則要求通過執法機構背景審查，申請者過去3年不得有誠信罪行定罪，且當前不得有誠信罪行被檢控。甯漢豪形容，預審準則比現時嚴謹，「那年期計算多少，反而我們覺得有空間去拉鬆一點。」

發展局局長甯漢豪。（夏家朗攝）

未料多少承辦商參加 信多重把關下大維修價錢明碼實價

新制下，若涉嫌誠信罪行被檢控、涉及重大地盤事故、履行項目表現欠佳或履職能力成疑，將被暫停預審資格。不過若承建商的註冊地位未被撤銷，則仍可進行手上工程，甯漢豪解釋取得平衡，不會直接影響其正在進行的項目，強調將來政府部門和負責維修服務的機構會對該類項目「看實一點」。

她說，目前未能估計有多少顧問或承建商參與，希望名單愈長愈好，大維修的成本會更具競爭力。她說，相信在多重把關下，大維修價錢不應該高於現時，反而會更明碼實價，不會出現低價中標後，「承建商再敲業主門，有些東西要再加錢」。

政府提出就樓宇維修制定「預審名單」，分開驗樓顧問、監工顧問和承建商三張名單。（資料圖片／方承恩攝）

粉嶺高球場不上訴 會否再建屋 稱要再檢視

此外，政府早前表明不會就前粉嶺高爾夫球場用地發展環評報告裁決提出上訴。甯漢豪說，房屋局有十年建屋計劃，如就未來十年需要產出的公屋，已找到土地和項目，至於粉嶺高爾夫球場用地和該公屋項目會如何處理，相信要再檢視，「我們現在的評估，如果沒有了那個環評報告做支撐了，究竟我們要再做甚麼評估，怎樣去推這個項目的時間，以至規模是怎樣影響，那就要再審視了。」