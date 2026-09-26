中秋｜周五16.9萬人次內地客訪港　按年升近三成　38.8萬港人北上

正值中秋，港人周五（25日）請假可享三日連假，內地「小黃金周」亦在同日展開。根據入境處網頁，周五錄得110萬出入境人次，其中港人錄得47.9萬人次離境，當中八成、約38.8萬人次經各陸路口岸北上。另有16.9萬人次內地旅客抵港，較去年中秋正日升近三成，同日亦有14.7萬內地客人次離境。



周五（25日）中秋節，港鐵羅湖站往深圳方向的大堂擠滿北上人潮。（資料圖片／threads@mmmmnn)

根據入境處網頁，周五錄得110萬出入境人次，當中入境佔445,821人次，出境佔654,980人次。

47.9萬人次港人離境 八成北上

港人離境合計479,250人次，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境，有八成、即387,722人次經各陸路口岸北上。

翻查去年同期數據，2025年10月6日中秋節正日是星期一，翌日則中秋節假期。去年中秋正日有235,008人次港人北上。換言之，在正日北上人數按年升六成。

而港人經羅湖口岸離境最多，有116,206人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），有87,121人次。

其他口岸方面，港人經港珠澳大橋離境有52,659人次，經機場離港則有31,315人次。

周五（25日）中秋節，東鐵綫九龍塘站逼滿人潮。(資料圖片／潘耀昇攝)

44.5萬人次入境 四成為內地客

合計44.5萬入境人次當中，接近四成、即169,914人次為內地旅客。當中高鐵西九龍最多，佔40,603人次，其次是落馬洲支線，佔36,138人次。

翻查去年同期數據，2025年10月6日中秋節正日是星期一，亦是內地十一黃金周假期，當日有133,503萬人次内地旅客抵港。換言之，今年內地客訪港人數按年升近三成。

16.9萬內地客人次入境 同日14.7萬人次離境

單計內地旅客，同日16.9萬人次入境，但也有14.7萬人次離境。經落馬洲支線離港最多，有31,569人次，其次是機場，有27,076人次。