啟德醫院及屯門青發街簡約公屋即將啟用　城巴九巴新辦路線一文看

【啟德醫院／屯門青發街簡約公屋／城巴路線／九巴路線】啟德醫院10月起投入部份服務，同時屯門青發街簡約公屋也入伙在即，城巴及九巴分別公布下周一（28日）起開辦新路線，並調整部份路線的停車站。



當中城巴開辦20X及22S號兩條新路線，配合啟德醫院啟用，而啟德區內3條城巴路線增設啟德醫院站，分別是20A、22及22M號，其中20A號將延長服務時間，頭班車由清晨5時40分開出，尾班車在晚間11時15分啟德郵輪碼頭開出。



至於九巴開辦253號一條新路線，配合屯門青發街簡約公屋入伙，方便居民接駁逾40條九巴及龍運路線，往返港九新界各區，指定轉乘路線組合有轉乘優惠，另有兩條九巴路線增設青發街簡約公屋站，分別是52P及261X號。



醫院管理局早前公布，啟德新急症醫院正式命名「啟德醫院」，預計今年10月起投入部份服務。（資料圖片／湯致遠攝）

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦20X號路線。（城巴圖片）

啟德醫院將10月起啟用 城巴開辦20X及22S兩條新線

城巴公布，作為啟德發展區的主要巴士服務營辦商，將由下周一（28日）起，開辦兩條全新路線20X及22S號 ，配合啟德醫院即將啟用。其中城巴20X號為全日循環線，服務啟德郵輪碼頭、跑道區多個住宅屋苑，路線途經土瓜灣，取道東九龍走廊，約10分鐘特快直達佐敦及尖沙咀，車費為10.3元。

翻查資料，醫管局早前公布啟德醫院預計今年10月起投入部份服務。

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦22S號路線。（城巴圖片）

城巴22S增設啟德醫院短途特快班次

至於城巴22S號全日穿梭啟德公共運輸交匯處（啟德站C出口）、啟德醫院及啟德跑道區，逢周一至周五增設啟德醫院短途特快班次，班次最密為每10分鐘一班車，方便市民由啟德站或宋皇臺站往返啟德醫院，車費為7.3元。

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦兩條全新路線20X及22S號。（城巴圖片）

啟德區內3條城巴路線增設啟德醫院站︰20A、22、22M

城巴又指，隨着啟德醫院分階段投入服務，日後將成為全港最大規模的公立急症醫院，因此為應付相關的交通需求，區內現有3條路線，由下周一起增設啟德醫院站，包括20A、22及22M號。

城巴20A號將進一步延長服務時間。（城巴圖片）

城巴20A延長服務時間 尾班車晚間11時15分郵輪碼頭開出

其中城巴20A號將進一步延長服務時間，每日由西九龍站開出的頭班車提早至清晨5時40分開出，由啟德郵輪碼頭開出的尾班車則延至晚上11時15分開出。乘客可乘搭途經九龍灣商貿區的608、793等路線，經啟福道近宏通街的行人天橋往返啟德醫院。

屯門青發街的簡約公屋項目即將入伙，九巴9月28日起開辦全新253號循環線。（九巴圖片）

屯門青發街的簡約公屋項目即將入伙，九巴9月28日起開辦全新253號循環線。（九巴圖片）

▼九巴253號路線資訊圖▼



屯門青發街簡約公屋即將入伙 九巴辦253號全新路線

另外屯門青發街的簡約公屋項目即將入伙，九巴由下周一（28日）起，開辦全新253號循環線，往返青發街簡約公屋至屯門公路轉車站，車程只需大約8分鐘，車費為6元，方便居民接駁逾40條九巴及龍運路線，往返港九新界各區，指定轉乘路線組合可享轉乘優惠。

九巴253號線是另一條女車長專線。（九巴圖片）

青發街簡約公屋總站設有女車長優先使用休息室。（九巴圖片）

253號線是女車長專線 總站設女車長優先使用休息室

九巴又指，253號線是另一條女車長專線，主力由專業的女車長駕駛，並在青發街簡約公屋總站設有女車長優先使用休息室，推廣女性職場友善文化。

▼九巴52P及261X號最新乘客通告▼



兩條九巴路線增設青發街簡約公屋站︰52P、261X

九巴並指，由掃管笏往返旺角（柏景灣）的52P號、掃管笏往返粉嶺（祥華）的261X號，也由同日起增設青發街簡約公屋站，在繁忙時間提供直達市區、往返屯門市中心及北區的服務。

《九巴乘車指南—青發街簡約公屋篇》資訊圖。（九巴圖片）

《九巴乘車指南—青發街簡約公屋篇》資訊圖。（九巴圖片）

居民可參閱九巴乘車指南了解乘車資訊

九巴又指，為了方便簡約公屋居民，已特意制作《九巴乘車指南—青發街簡約公屋篇》（上圖），囊括九巴網絡的相關資訊，並提供往返屯門區內學校、街市及主要商場的乘車教學。