啟德醫院啟用在即｜跨部門反恐演習　模擬遇恐襲及化學氣體洩漏

啟德醫院將於今年10月初啟用。警方東九龍總區聯同醫管局、啟德醫院、消防處及環保署等多個部門，今日（18日）進行大型跨部門反恐演習，演習動員約300人，模擬醫院啟用後遭受持刀襲擊、炸彈爆炸及化學氣體洩漏的等恐怖襲擊。



演習期間，人員廣泛應用無人機、化學檢測機械狗以及部門內的大量傷者事故檢傷分流系統，更快識別傷者身份及即時去向，以提升救援效率；亦有義工扮演傷者、目擊者及現場市民等角色，親身體驗「閃、避、求」的應變指引。



參與單位包括醫院管理局、啟德醫院、東九龍總區衝鋒隊、反恐特勤隊、機動部隊、秀茂坪警區、東九龍總區交通部及小型無人機隊，聯同消防處啟德消防局及啟德救護站、危害物質專隊及環境保護署等多個相關部門。（警方提供）

警方指，東九龍總區今日（18日）聯同醫院管理局、啟德醫院、消防處及環境保護署等多個單位於啟德醫院舉行代號為「勇衛」（BRAVEGUARDS）的反恐演習，模擬啟德醫院啟用後發生恐怖襲擊及化學氣體洩漏事故，測試各部門在處理反恐事件時的協作應變能力。

演習模擬數名恐怖分子，在啟德醫院持刀隨機襲擊在場市民及引爆炸彈，當中涉及化學氣體擴散，多個相關部門及單位迅速啓動緊急應變機制應對。

演習中，使用「iCasualty」與「PTS-MCI」等數碼化檢傷分流系統。（警方提供）

是次演習共動員約300名人員參與，參與單位包括醫院管理局、啟德醫院、東九龍總區衝鋒隊、反恐特勤隊、機動部隊、秀茂坪警區、東九龍總區交通部及小型無人機隊，聯同消防處啟德消防局及啟德救護站、危害物質專隊及環境保護署等多個相關部門。

此外，九龍東潮人聯會及耆樂警訊義工亦獲邀參與，扮演傷者、目擊者及現場市民等角色，親身體驗「閃、避、求」的應變指引，以保障自身和他人的安全。

演習中，各單位亦應用了多項科技裝備及系統，包括警隊無人機進行室內搜索及室外勘察，消防處及環境保護署的機械狗在「化生輻核」事故中快速檢測化學氣體擴散情況，確保市民安全。同時，警務處人員亦運用了內部軟件「iCasualty」與消防處的「大量傷者事故檢傷分流系統」（PTS-MCI）對接，更快識別傷者身份及即時去向，以提升救援效率。

警方稱，將積極配合香港五年規劃的部署，檢討及改善反恐策略，持續監察全球恐怖主義趨勢和反恐措施，拓展反恐專業培訓，完善不同的應變計劃。部門亦會深化跨境及國際合作與交流，擴充社區情報網絡，全面提升香港整體的反恐部署及準備，提升反恐治理能力。