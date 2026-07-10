房局批出屯門青發街簡約公屋營運合約　中海外與東華三院聯營中標

房屋局今日（10日）宣布，正式將屯門青發街簡約公屋項目的營運及管理服務合約，批予「中國海外物業服務有限公司——東華三院聯營」，中標價約1.81億元。該項目預計將於今年第3季落成入伙，合共提供約4200個單位。



圖示屯門青發街「簡約公屋」項目構思圖。（房屋局）

房屋局指，屯門青發街簡約公屋項目位於屯門青發街，設有多個社區服務及零售設施，包括超級市場、便利店、餐飲設施、自助洗衣店、新鮮糧食店、理髮店及活動室等。此外，項目內亦設有一個公共運輸總站，提供往來屯門市中心、屯門公路巴士轉乘站及接駁其他目的地的公共運輸服務，項目同時設有海濱空間供公眾使用。

房屋局表示，正式將屯門青發街簡約公屋項目的營運及管理服務合約，批予「中國海外物業服務有限公司——東華三院聯營」，中標價約為1.81億元。該項目預計將於今年第3季落成入伙，合共提供約4200個單位。

局方又指在其指示和監督下，營運機構將於未來數月全力做好前期準備工作，以確保順暢處理住戶申請及安排入住事宜，並在入伙後隨即提供各項服務和配套設施。

房屋局局長何永賢表示，目前13個簡約公屋項目一直按原訂時間表推進，當中有8個項目已經按時落成，合共提供約1.9萬個單位。其中，約9650個單位已於今年第一季之前全面入伙，在短時間內改善了近2萬人的居住環境。

根據目前工程進度，當局預計在2026年內將再有另外約10670個單位落成，而最後少量的200個單位亦會在2027年初完成，相信可在2027至2028年度前完成興建約3萬個單位的目標。

房屋局今日（10日）批出屯門青發街簡約公屋項目營運及管理服務合約。（政府新聞網）

何永賢續指，中標的聯營機構中，東華三院現時亦為元朗攸壆路簡約公屋項目的營運機構之一，具備相關營運管理經驗；而中國海外物業服務有限公司則擁有豐富的公共屋邨物管經驗，相信雙方聯營必定會為入住屯門青發街項目的約4200戶家庭帶來顯著的生活改善。

房屋局表示，由於簡約公屋項目需為住戶及附近地區提供不同的社福服務和社區設施，因此其營運及管理服務要求比一般只包括清潔、保安的物業管理合約更全面。服務範圍除住戶租務管理、物業管理、日常保養維修外，亦涵蓋一系列社會服務，例如協助居民融入社區、協助就業及就學、支援長者及傷健人士、提供家庭和兒童服務、課餘託管及社工支援等。

房屋局稱，為確保服務質素，在評審過程中根據投標機構的管理能力、相關經驗、營運和管理模式、社會服務、遷出計劃、創新和資訊科技應用等一系列因素作出技術評審，再就投標價格作出綜合評審，從而挑選最合適的機構。

局方透露，簡約公屋項目至今反應踴躍，截至今年7月初已合共收到約41600份申請，反映項目深受有居住困難的市民歡迎。局方呼籲有迫切住屋需要的合資格市民把握機會盡快申請，早日改善生活環境。