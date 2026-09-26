六合彩︱中秋金多寶頭獎無人中　下期一注獨中9800萬　延10.3攪珠

【中秋金多寶／六合彩／金多寶／中秋節／幸運號碼】六合彩中秋金多寶攪珠周六晚（26日、中秋節翌日）舉行，若以10港元一注獨中，可獨攬6,800萬元巨額彩金。馬會同晚公布，由於頭獎無人中，下期攪珠日延至下周六（10月3日），即下周二（9月29日）不攪珠，估計下期頭獎獨中可得9,800萬元。



六合彩中秋金多寶攪珠9月26日晚上舉行，特設5,000萬元金多寶，最後頭獎無人中。（湯致遠攝）

2026年9月26日，六合彩中秋金多寶攪珠晚上9時半舉行，不少市民往投注站買六合彩獎券。（湯致遠攝）

中秋金多寶頭獎無人中、二獎12.5注中

六合彩中秋金多寶攪珠周六晚上（26日、中秋節翌日）攪珠，若以10港元一注獨中，估計可獨攬6,800萬元巨額彩金，總投注額為2.1億元（$210,283,391），最終頭獎無人中，二獎12.5注中，每注可獲獎金約64.2萬元（$642,080）；三獎338注中，每注可獲獎金6.33萬元（$63,320）。

中秋金多寶攪出號碼為︰4、28、31、44、47、48；特別號碼為︰19

中秋金多寶攪出號碼。（直播截圖）

2026年9月26日，中秋金多寶頭獎無人中，二獎12.5注中，每注可獲獎金約64.2萬元（$642,080）。（六合彩網頁截圖）

下期攪珠日延至10月3日晚上9時半

馬會同晚公布，由於頭獎無人中，下期攪珠日延至10月3日晚上9時半，即下周二晚（9月29日）不攪珠，估計頭獎基金為9,800萬元。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期9月19日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現525次、519次以及515次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現509次及508次。

六合彩五大冷門號碼：19、41、25、43、23

至於最冷門號碼以「19號」攪出448次居尾，其次是「41號」，只攪出449次；第三為開出455次的「25號」及「43號」，第五為攪出456次的「23號」。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，截至1994年至2026年6月30日，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，分別攪出48次頭獎，同登十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。其餘七名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。

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