六合彩結果｜中秋金多寶頭獎獨中可獲6800萬元　即對7個攪出號碼

【中秋金多寶／六合彩／金多寶／中秋節／幸運號碼】六合彩中秋金多寶攪珠今晚（26日、中秋節翌日）9時半舉行，若以10港元一注獨中，估計可獨攬6,800萬元巨額彩金，獎券截止售票時間為今晚9時15分，最終總投注額2.1億元（$210,283,391）。下文即對7個攪出號碼。



六合彩中秋金多寶攪珠9月26日晚上舉行，特設5,000萬元金多寶。（湯致遠攝）

中秋金多寶攪出號碼。（直播截圖）

今晚攪出號碼為︰4、28、31、44、47、48；特別號碼為︰19

2026年9月26日，六合彩中秋金多寶攪珠晚上9時半舉行，不少市民往投注站買六合彩獎券。（湯致遠攝）

六合彩中秋金多寶攪珠將今日晚上9時半舉行，特設5,000萬元金多寶，若以10港元一注獨中，估計頭獎基金為6,800萬元。中秋金多寶獎券在各場外投注處、電話投注包括1886電話投注自動服務系統，以及數碼平台發售，截止售票時間為今日晚上9時15分，晚上9時30分舉行攪珠，無綫電視82台直播攪珠過程。

六合彩中秋金多寶攪珠9月26日晚上舉行，特設5,000萬元金多寶。（湯致遠攝）

歷年中秋金多寶最幸運號碼︰15、7

馬會指，中秋金多寶自推出至今已舉行40次，是歷史最悠久的金多寶。當中「15號」及「7號」攪出次數最高，分別開出11次及10次。

今年金多寶最幸運號碼︰28、45

至於今年暫舉行8次金多寶，當中「28號」及「45號」攪出次數最高，同樣開出4次。

六合彩號碼攪出次數一覽。（六合彩網頁截圖）

六合彩五大幸運號碼︰30、49、24、7、22

根據馬會2002年7月4日起的紀錄，截至上期9月19日攪珠，首三位熱門號碼為「30號」、「49號」及「24號」，分別出現525次、519次以及515次。至於第四及第五位分別是「7號」及「22號」，出現509次及508次。

▼2023年中秋金多寶▼



+ 4

六合彩五大冷門號碼：19、41、25、43、23

至於最冷門號碼以「19號」攪出447次居尾，其次是「41號」，只攪出449次；第三為開出455次的「25號」及「43號」，第五為攪出456次的「23號」。

十大幸運投注站一覽，資料截至2026年6月30日。（六合彩網頁截圖）

十大幸運投注站一覽 屯門市廣場及中環士丹利街居首

根據馬會網頁，截至1994年至2026年6月30日，屯門市廣場及中環士丹利街投注站，分別攪出48次頭獎，同登十大幸運投注站榜首；至於排第三為荃灣青山道投注站，攪出43次頭獎。其餘七名依次序為尖沙咀漢口道、上環干諾道西、觀塘廣場、九龍灣德福、大埔廣場、上水石湖墟及大埔廣福道投注站。