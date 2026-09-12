六合彩周六罕見故障　動用後備攪珠機及號碼球　800萬頭獎無人中

【六合彩／攪珠結果／攪珠機故障／六合彩故障／馬會】六合彩攪珠機周六晚上（12日）發生罕見故障，節目直播顯示，由於沒有號碼球掉落中間管道，導致未能得出第一個攪珠號碼，主持人隨即表示需要動用後備攪珠機，而兩位嘉賓則負責監場以示公允，其後工作人員將後備號碼球，逐一放在後備攪珠機的管道內，嘉賓確認沒有問題後，全程耽誤約5分鐘才重新開始，最後今期攪珠結果是800萬頭獎無人中。



馬會同晚回應指，在六合彩攪珠進行前，已根據一貫程序測試兩部攪珠機，一切正常，惟六合彩攪珠正式開始後出現罕見故障，已即時改用另一部同一型號的攪珠機及備用號碼球，另由兩位監場嘉賓監察，確保過程公正，因此對攪珠結果沒有造成任何影響。



攪珠機突然發生罕見故障，在攪出第一個號碼時，49個號碼球不斷在圍繞中心旋轉，但沒有號碼球掉落中間管道。（直播截圖）

隨後中間管道升起，沒有得出第一個攪珠號碼。（直播截圖）

攪珠機罕見故障 未能得出第一個攪珠號碼

第99期六合彩將於周六（12日）晚上9時30分攪珠，由於上期有幸運兒中頭獎，今期如以10元一注獨中，可獲800萬元獎金，攪珠前的投注總額為4,259萬元（$42,590,000）。

不過六合彩直播開始後，攪珠機突然發生罕見故障，在攪出第一個號碼時，雖然49個號碼球不斷圍繞中心旋轉，但沒有號碼球掉落中間管道，隨後中間管道升起，導致未能得出第一個攪珠號碼。而涉事攪珠機屬於第五代，由今年5月起開始啟用。

主持人李芷晴表示，由於攪珠機出現故障，需要動用後備攪珠機。（直播截圖）

工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內。（直播截圖）

須動用後備攪珠機 兩位嘉賓監場以示公允

幾秒過後，主持人李芷晴表示，由於攪珠機出現故障，需要動用後備攪珠機，而兩位監場嘉賓會監察更換攪珠機的過程，以示公允。該兩位監場嘉賓分別是何偉石太平紳士及香港基督教服務處署理總幹事謝可儀。

工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內。（直播截圖）

兩位監場嘉賓一直在場監察改用後備攪珠機的過程。（直播截圖）

工作人員將後備號碼球逐一放在後備攪珠機管道

其後工作人員打開裝有後備號碼球的盒子，按號碼球的數字，由低至高逐一放在後備攪珠機的管道內，兩位監場嘉賓則在場觀望。而工作人員離開後，監場嘉賓則反覆觀看號碼球及管道，以確定沒有問題。

工作人員離開後，監場嘉賓反覆觀看號碼球及管道，以確定沒有問題。（直播截圖）

最後攪出號碼為︰9、18、24、33、40、47、11。（直播截圖）

攪珠前的投注總額為4,259萬元（$42,590,000）。（直播截圖）

耽誤約5分鐘重新開始 頭獎無人中、二獎兩注中

在耽誤約5分鐘後，六合彩攪珠終重新開始，最後攪出號碼為︰9、18、24、33、40、47、11。頭獎無人中，二獎兩彩票瓜分，每注獲得75.3萬元（$752,820），至於三獎則有92.5注中，每注獲得4.34萬元（$43,400）。

兩位監場嘉賓包括何偉石太平紳士。（直播截圖）

兩位監場嘉賓包括香港基督教服務處署理總幹事謝可儀。（直播截圖）

馬會︰六合彩攪珠前已按程序測試兩部攪珠機 當時一切正常

馬會同晚回應指，確認周六晚上（12日）舉行的六合彩攪珠發生罕見的事故，由於攪珠機未能如常運作，根據既定的應變機制及程序，改用同一型號的備用攪珠機進行攪珠，整個攪珠過程完全嚴格按照一貫程序進行，在兩位監場嘉賓監察整個過程下順利完成。

馬會又指，一直備有兩部相同型號的攪珠機交替進行六合彩攪珠，在周六晚上的六合彩攪珠進行前，已根據一貫程序測試兩部攪珠機，一切正常，惟六合彩攪珠正式開始後，所用的攪珠機未能成功攪出第一個六合彩號碼，即時按照應變程序，改用另一部同一型號的攪珠機，以及另一套備用號碼球完成攪珠。

兩部攪珠機的型號及功能一樣 對今晚的攪珠結果無影響

馬會並指，由於需要將49個號碼球放置在備用攪珠機，整個過程歷時約5分鐘，並由兩位監場嘉賓進行監察，確保過程公正，由於兩部攪珠機的型號及功能完全一樣，因此對今晚的攪珠結果沒有造成任何影響。