中秋節翌日49萬港人離港　周五、六淨流失共36萬　按周升六成

剛過去的中秋節（25日，周五）適逢周末，方便不少人回鄉做節。根據入境處數字，昨日中秋節翌日（26日）錄得124.5萬出入境人次，當中有48.8萬人次港人離境，未計經港珠澳大橋者，有超過八成人北上。計及入境數字，過去兩日有約36萬人淨流失，較對上一個周末（18日至19日）升約六成。



另外，內地連同中秋節正日，有三日假期組成「小黃金周」，昨日有約16萬人次內地旅客抵港。



周五（25日）中秋節，港鐵羅湖站往深圳方向的大堂擠滿北上人潮。（資料圖片／threads@mmmmnn)

根據入境處網頁，昨日錄得約124.5萬出入境人次，當中入境佔56.1萬人次，出境佔68.4萬人次。

港人離境合計48.8萬人次，與今個九月其餘的周六相若，撇除經機場、港珠澳大橋、港澳客輪碼頭及啟德郵輪碼頭出境，有超過八成、即近40萬人次經各陸路、水路、鐵路口岸北上。經羅湖口岸離境最多，有11.7萬人次，其次是落馬洲支線（即內地福田口岸），有10.8萬人次。

回港港人昨日則有36.8萬，數字同樣與過去數個周六相若。總計周五、周六兩日，一共有近97萬人次港人出境，入境則有近61萬，即有約36萬淨流失，較對上一個周五、六的22.4萬淨流失升約六成。

周五（25日）中秋節，東鐵綫九龍塘站逼滿人潮。(資料圖片／潘耀昇攝)