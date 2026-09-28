啟德醫院｜10.5起首階段投入服務　啟德醫院點去、有什麼服務一覽

啟德醫院交通｜啟德醫院啟用日期｜啟德醫院幾時開？啟德醫院喺邊？啟德醫院點去？啟德醫院有什麼服務？啟德醫院首階段服務將於下月展開，其中，家庭醫學綜合中心將於下周一（10月5日）起投入服務，而內科、外科、神經外科、家庭醫學及腫瘤科的專科門診服務，以及專職醫療、診斷和放射治療等配套服務亦將會陸續轉移至新醫院。



運輸署今日（9月28日）表示，為配合啟德醫院首階段投入服務，將分階段實施交通及公共運輸安排，便利病人、照顧者、訪客及員工等。啟德醫院交通、前往啟德醫院巴士線，一文看清。



啟德醫院首階段服務將於下月展開，其中，家庭醫學綜合中心將於下周一（10月5日）起投入服務。（資料圖片／湯致遠攝）

啟德醫院｜啟德醫院在哪？

．九龍灣承昌道2至3號（香港兒童醫院對面）

啟德醫院｜啟德醫院幾時開？

．醫務衞生局局長盧寵茂早前說，啟德醫院的家庭醫學綜合中心將於10月5日投入服務，是該院首個開展的臨床項目，為市民提供額外的家庭醫學診所診症名額，有助加強對慢性疾病和偶發性疾病病人的診治。

啟德醫院｜啟德醫院幾大？有幾多病床？

．啟德醫院醫院總建築樓面面積約50萬平方米，設有2,400張病床、37間手術室及一系列的臨床服務和設施，是現時本港最大規模的公立醫院。

啟德醫院｜啟德醫院有什麼服務？

．啟德醫院由五座大樓組成，分別為「急症大樓」（1座）、「行政大樓」（2座）、「教學及培訓大樓」（3座）、「專科門診大樓」（4座）以及「腫瘤科大樓」（5座），連同旁邊提供第三層專科轉介的香港兒童醫院， 組成「5+2」公營醫療綜合體。

．各大樓的功能亦互相關連，建築群全部由天橋互相連接，四通八達。新醫院會善用資訊科技以進一步發揮「智慧醫院」的優勢，提高醫療效率。

啟德醫院交通安排｜交通標誌

運輸署指，啟德醫院附近路段已加設適當交通標誌，指示駕駛人士及行人前往。來自九龍中、九龍東或九龍西前往啟德醫院的車輛，可分別經啟德橋道、祥業街或中九龍繞道（油麻地段）啟德郵輪碼頭（3A號）出口，駛往位於承昌道的啟德醫院。

啟德醫院交通安排｜復康巴士

復康巴士營辦商會由10月5日起為啟德醫院提供穿梭巴士服務，方便有需要人士往返港鐵啟德及樂富站與啟德醫院區。

啟德醫院交通安排｜巴士、專線小巴

毗鄰啟德醫院的九龍灣商貿區，有超過40條專營巴士及專線小巴路線在啟福道或零碳天地一帶設有中途站，乘客下車後可經有蓋行人天橋前往啟德醫院，同樣便捷。

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦20X號路線。（城巴圖片）

啟德醫院交通安排｜10條專營巴士及六條專線小巴路線

啟德醫院區共有10條專營巴士及六條專線小巴路線，接載乘客由九龍各區或鄰近的港鐵啟德、九龍灣、宋皇臺、土瓜灣、黃大仙、牛頭角、觀塘及油塘等多個站直達醫院區。營辦商會在車身、車站，以及巴士車廂廣播、網頁和流動應用程式等增設標示，方便乘客識別。

啟德醫院｜城巴20X及22S兩條新線9.28開辦

城巴公布，作為啟德發展區的主要巴士服務營辦商，將由今日（28日）起，開辦兩條全新路線20X及22S號 ，配合啟德醫院即將啟用。其中城巴20X號為全日循環線，服務啟德郵輪碼頭、跑道區多個住宅屋苑，路線途經土瓜灣，取道東九龍走廊，約10分鐘特快直達佐敦及尖沙咀，車費為10.3元。

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦22S號路線。（城巴圖片）

啟德醫院｜城巴22S增設啟德醫院短途特快班次

至於城巴22S號全日穿梭啟德公共運輸交匯處（啟德站C出口）、啟德醫院及啟德跑道區，逢周一至周五增設啟德醫院短途特快班次，班次最密為每10分鐘一班車，方便市民由啟德站或宋皇臺站往返啟德醫院，車費為7.3元。

為配合啟德醫院即將啟用，城巴9月28日起開辦兩條全新路線20X及22S號。（城巴圖片）

啟德醫院｜城巴啟德區內3條路線增設啟德醫院站

城巴又指，隨着啟德醫院分階段投入服務，日後將成為全港最大規模的公立急症醫院，因此為應付相關的交通需求，區內現有3條路線，由下周一起增設啟德醫院站，包括20A、22及22M號。