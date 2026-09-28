《香港01》十周年｜慶祝酒會圓滿舉行 政商名人雲集共證變革里程

《香港01》十周年慶典圓滿舉行，逾千位來自政界、商界、專業界別，以至文化、演藝及體育界的代表與名人出席，場面盛大。酒會嘉賓陣容鼎盛，邀得全國政協副主席梁振英先生、中聯辦副主任孫尚武先生、前行政長官曾蔭權先生、立法會主席李慧琼女士、行政會議召集人葉劉淑儀女士，以及政務司副司長卓永興先生擔任主禮嘉賓，行政長官李家超先生亦透過影片祝賀，共同見證《香港01》踏入十周年的重要時刻。酒會現場星光熠熠，多位演藝名人包括古天樂、張敬軒、楊千嬅、佘詩曼、樂易玲及陳志雲等均到場祝賀。

行政長官李家超先生以視像形式致開幕辭。他讚揚《香港01》自十年前成立以來，一直積極透過手機應用程式及網頁等數碼平台傳播新聞資訊，緊貼時事脈搏，深刻連繫社會。他特別提到，《香港01》多年來舉辦各類論壇與峰會，成功匯聚政商領袖就香港政經局勢共謀發展，充份發揮了媒體作為公共討論平台、促進社會發展的角色。全國政協副主席梁振英先生致歡迎辭時則形容，過去十年是極不平凡的十年，亦是《香港01》茁壯成長的十年。他指出媒體經營充滿挑戰，期望內容多元、具備中國香港視角及全球視野的《香港01》，未來能繼續對外講好中國與香港故事，對內講好國際故事，促進各地相互理解。

《香港01》創辦人于品海先生致辭時強調，線上世界已成為行業轉變的主要動力，而《香港01》正是全港唯一成功引領這場變革的媒體。他透露，為優化產品及強化傳播效能，《香港01》早於兩年前已積極探索人工智能。他認為人工智能與互聯網同屬數字科技的升級版，是深度介入人類生產與生活的工具，而新聞資訊正是數字科技最典型的應用場景。

此外，大會亦邀請了多位政商及演藝界代表上台分享與《香港01》的合作點滴。香港貿易發展局主席馬時亨教授高度評價《香港01》的分析深入淺出，特別讚賞〈一片破局〉系列對社會時事的精闢剖析；行政會議成員高永文醫生則肯定平台在推動兩地醫療融合及中醫藥發展上的深度報道；香港教育城董事會主席李漢祥先生形容《香港01》為著力報道教育動向的「良心媒體」；孫慧雪女士分享了雙職媽媽的減壓心得及早前參與「01親子」大獎的經歷；而古天樂先生則呼應十周年主題「不止於此！」，以自身舉辦演唱會的經歷，鼓勵大眾持續挑戰自我、探索新領域。