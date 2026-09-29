《香港01》十周年｜答謝晚宴政商雲集 多元節目展現媒體影響力

《香港01》日前舉辦盛大答謝晚宴，以答謝社會各界長久以來的鼎力支持。晚宴邀得政務司副司長卓永興先生、醫務衞生局局長盧寵茂教授及政府新聞處處長謝振中先生擔任主禮嘉賓，並共同主持祝酒儀式，為這場匯聚政商及各界翹楚的晚宴揭開序幕。

政務司副司長卓永興先生致辭時表示，《香港01》的十年成長之路，充分體現了識變求變、敢於破局的企業特性。他回顧《香港01》創辦之初，正值香港媒體處於數字化轉型的十字路口，《香港01》果斷以手機應用程式和網站作為主要傳播陣地，成功以變應變，並以亮眼的實績建立起主流媒體的公信力與影響力。他期望《香港01》未來能繼續以具深度及廣度的報道與評論，引領公眾共商時政，與政府及全港各界攜手推動香港進步。

《香港01》行政總裁蘇曉婷女士致辭時回顧，過去十年是充滿突破的旅程。面對社會巨浪、疫情以至AI時代的洗禮，《香港01》始終秉持「是時候改變了」的精神。蘇曉婷女士強調《香港01》肩負引領社會向前的責任，現代媒體不僅是「報道」，更是連結各行各業的「超級橋樑」。展望未來，《香港01》將堅守「不止於此」的目標，繼續打破界限，探索「媒體+」的無限邊界。

晚宴有多個豐富的舞台節目，破格將旗下皇牌及全新影音節目搬上舞台，展現《香港01》多元化的內容生態。「01財經」皇牌節目〈商談〉的舞台版由《香港01》首席互聯網經營總監覃純健先生擔任主持，與大亞國際集團董事總經理龐建貽先生進行對談。龐建貽先生細談了他從早年於法國酒莊實習到創立洋酒公司的經歷，分享香港如何發揮「超級聯繫人」角色助力國產紅酒走向國際，並剖析了布根地酒成為投資熱點的原因。龐先生更親自精選紅酒，讓台下嘉賓一邊品鑑，一邊領略品酒之道。

「01娛樂」全新節目〈由歌說起〉 亦於晚宴上以舞台版形式隆重首播。節目邀得重量級歌手張敬軒先生擔任首集訪談嘉賓，並由《香港01》娛樂助理總編輯林通賢先生主持。兩人於台上進行深度現場對談，分享成為歌手的背後點滴。

除了深度的人物訪談，晚宴亦帶來了精彩的音樂與創科展示。《香港01》旗下多元體驗票務平台「01空間」的活動夥伴Ensemble Apeiron樂團為來賓呈獻了一場動人的弦樂四重奏，演繹了多首經典曲目，配以主題影片，細膩交織出香港人的城市日程。此外，大會透過短片，由可愛的動物角色「綿綿熊」及「勇勇獅」帶領來賓認識由「01教育」、「01親子」與本地創科公司共同開發的遊戲化情緒教育應用程式「靜觀星球」，展現《香港01》在推動數位心理健康及教育科技上的創新嘗試。