宏福苑銷售計劃首日揀樓　有居民呻補貼近200萬　冀獲減免印花稅

因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」揀樓程序今日（29日）開始，首日有35戶受邀揀樓。有居民揀中心儀的房協安達臣聚然大單位，但要補付近200萬差價，感到「唔抵」，又認為只是解決基本住屋需要，並非開心事。由於買樓印花稅並無減免，他需付十多萬元，認為政府應最少減半，坦言「買樓唔係我哋意願嚟㗎嘛，係迫於無奈買樓」。



9月29日，宏福苑業主「特設銷售計劃」首日揀樓。（方承恩攝）

宏福苑業主「特設銷售計劃」今日（29日）起揀樓。（方承恩攝）

首10個被揀單位，其中6個為啟德「樓王」啟陽苑。（方承恩攝）

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揀樓程序於今早約10時開始，不少宏福苑業主提早到場，有房屋局解說專隊到場協助。至早上10時16分，啟陽苑B座高層單位首先被選中，之後兩個被揀選單位同屬啟陽苑。首10個被揀選單位中，有6個為啟陽苑單位，其餘包括兩伙房協樂嶺軒、房協灝然及九龍灣盛緻苑各一伙；啟陽苑項目的「樓王」第10個被揀走，售價近480萬元。

排第四揀樓的七旬宏仁閣居民張先生，選中房協安達臣聚然的大單位，他認為該項目景觀較好，又稱家人對大火仍有心理陰影，不希望平日外出通行會見到舊居，觸景傷情，因此不考慮原區或北區的項目。至於啟德、九龍灣項目，他則指「幾百萬買返間公屋，咁就無謂」。

宏仁閣居民張先生揀中心儀的房協安達臣聚然大單位，但要補付近200萬差價，感到「唔抵」。（方承恩攝）

由於項目呎價較收購價高，預計連同律師費、釐印費等要補付差價近200萬元，他說即使新樓呎數較大，但不及舊樓實用，感到「唔抵」。同時，因為突然又要買樓，打亂了其退休計劃，他稱唯有「玩少啲、慳啲使」。由於買樓印花稅並無減免，他需付十多萬元，認為應最少減半，他嘆道：「買樓唔係我哋意願嚟㗎嘛，係迫於無奈買樓，迫於無奈就要畀（印花）稅」。

對於擁有新居的心情，他形容無特別感到開心，強調是「焗住買樓」，現時只是解決了住屋的基本需要。他是首批入伙宏福苑的居民，至今仍有點不捨，感覺有很多回憶都消失。

排第18揀樓的75歲居民劉女士則心儀粉嶺樂嶺軒，因為可較快入伙，亦離大埔原居較近，方便孫兒讀書及自己看醫生。她亦泛淚形容是「焗買」新居，連同稅項等支出，仍要「補貼幾十萬老本」。她又擔心無法購得心儀單位，「幾十歲人仲要同人爭」。今日進行揀樓程序後，她向記者透露最終成功選到心儀單位。

75歲居民劉女士形容自己「焗買」新居，連同稅項等支出，還要「補貼幾十萬老本」。（方承恩攝）

75歲居民劉女士形容自己焗買新居，連同稅項等「重要貼幾十萬老本」。（方承恩攝）

至於首位揀樓的宏盛閣居民李先生則選中啟德啟陽苑高層380多呎單位，因為啟陽苑交通方便、配套成熟。他形容揀樓過程順暢，對政府安排感到滿意，又對今日揀到新居感到十分高興。他估計仍要補貼數十萬元，稱早有心理準備，但對於居住面積減少有點不舒服，「雖然以前落去跑步、成個海景望到呢啲，已經冇咗，新環境要慢慢適應，都要學習點樣處理。」

頭位揀樓的宏盛閣居民李先生則揀了啟陽苑高層385呎單位，形容揀樓過程順暢，對今日揀到新居感到十分高興。（方承恩攝）