宏福苑業主特設銷售計劃今起揀樓　房屋局：料11月底完成所有程序

因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」揀樓程序今日（29日）開始，首日有35戶受邀揀樓。房屋局指，早前已根據電腦系統隨機抽籤的優先次序開始分批發出邀請信，申請者會陸續按照信件上訂明的日期和時間前來選購「特設銷售計劃」推售的單位，預計於十一月底完成所有選樓程序。



房屋局又稱，完成簽署出售宏福苑單位《買賣協議》的申請者，已經在法律上確認向政府出售其持有的業權，將會獲邀選樓。若申請者所屬宏福苑單位的業權仍未轉讓予政府，在選樓階段會先為該申請者預留「特設銷售計劃」的新單位，待完成轉讓手續後，房委會／香港房屋協會（房協）會與該申請者簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。



9月29日，宏福苑業主「特設銷售計劃」首日揀樓。（方承恩攝）

宏福苑業主「特設銷售計劃」今日（29日）起揀樓。（方承恩攝）

房屋局指，在以情為先的前提下，政府會安排充裕時間向申請者講解及處理整個選樓過程，讓業主能安心順利地完成選樓，而為協助申請者更深入了解不同項目的資訊，場地設置「特設銷售計劃」銷售展覽，提供各發展項目的展板及其他資料，並首次展出大埔原區頌雅路西項目欣雅苑和曉雅苑的項目模型。

房屋局稱，宏福苑業主接受政府收購建議的期限於八月三十一日屆滿後，宏福苑A至H座八座共有1,971戶（99.3%）業主簽署並交回「接受收購建議信件」，確認向政府出售業權意向，當中約有1,700戶業主選擇參與「特設銷售計劃」。隨着「特設銷售計劃」九月十五日順利完成攪珠，並於今日開始選樓，計劃正有序協助受影響業主早日重建家園。

該局指，完成簽署出售宏福苑單位《買賣協議》的申請者，已經在法律上確認向政府出售其持有的業權，將會獲邀選樓。若申請者所屬宏福苑單位的業權仍未轉讓予政府，在選樓階段會先為該申請者預留「特設銷售計劃」的新單位，待完成轉讓手續後，房委會／香港房屋協會（房協）會與該申請者簽訂購買新單位的《買賣協議》或《臨時買賣協議》。

該局表示，預留單位數量遠超參加「特設銷售計劃」的宏福苑業主數目，不同選樓次序的業主均有充裕及多元化的選擇。

根據當局資訊，由即日起至「特設銷售計劃」選樓期完結，參加「特設銷售計劃」的申請者及相關人士可在綠置居售樓處索取或從該計劃網站 （www.housingauthority.gov.hk/ssewfc）下載發展項目的售樓說明書及價單。有興趣參觀「特設銷售計劃」銷售展覽的申請者可聯絡「解說專隊」成員，或致電政府就宏福苑長遠居住安排設立的查詢熱線2129 8133，預約參觀時間。

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揀樓程序於今早約10時開始，不少宏福苑業主提早到場，有房屋局解說專隊到場協助。至早上10時16分，啟陽苑B座高層單位首先被選中，之後兩個被揀選單位同屬啟陽苑。首10個被揀選單位中，有6個為啟陽苑單位，其餘包括兩伙房協樂嶺軒、房協灝然及九龍灣盛緻苑各一伙；啟陽苑項目的「樓王」第10個被揀走，售價近480萬元。

75歲居民劉女士形容自己焗買新居，連同稅項等「重要貼幾十萬老本」。（方承恩攝）