政府擬試行街市整體承租　新民黨調查：近23%人反對　憂推高物價

食環署公眾街市空置情況嚴重，政府擬推「整體承租」安排，並研究閒置空間作其他用途以改善情況。新民黨今日（29日）發表調查指，近23%受訪者表明不支持，憂安排會衍生壟斷和推高物價。該黨建議，政府引入安排時平衡各方利益，並持續監察新模式下的物價變動及管理質素。



倡避免將責任外判予個別申請團體

新民黨上月以問卷訪問4,095名市民，最多受訪者傾向空置地方改作安老及長者支援服務，佔46.8%，其後依次為社區醫療服務、短期市集及創意產業活動、關愛隊服務據點，以及青年活動或共享空間。該黨呼籲避免將責任外判予個別申請團體而產生各自為政，並真正引入社區最短缺的服務。

約23%受訪者不支持引入「整體承租」

政府將於即將落成的天水圍、將軍澳第67區和古洞北的公眾街市引入「整體承租」安排。對於政府計劃引入「整體承租」安排，逾47%受訪者支持，另有接近23%不支持，受訪者主要憂慮外判經營權可能衍生壟斷、推高物價等。

李梓敬促請持續監察物價變動及管理質素

新民黨立法會議員李梓敬建議，當局日後在引入「整體承租」安排時，應平衡各方利益，避免集中於某一個或某一類經營者，避免引起個別集團壟斷的觀感；同時當局也須持續監察新模式下的物價變動及管理質素，確保公眾街市堅持服務社區、惠及民生的定位。

新民黨立法會議員何敬康認為，考慮到市民、年輕一代對網上購物等新興渠道的接受程度日增，政府應對新的消費模式進行研究，就公眾街市未來定位訂立新的策略。

新民黨立法會議員陳家珮指，調查結果顯示安老及長者支援服務最受歡迎，其次為社區醫療服務及短期市集或創意產業活動，建議跨部門工作組訂立較清晰的政策方向及目標，包括主要用途及成效指標，避免將責任外判予個別申請團體而產生各自為政的情況，真正善用閒置空間引入社區內最為短缺的服務。

另外，新民黨西貢區議員陳志豪提到，將軍澳67區將於2028年落成的首個公營街市，建議當局提供租金優惠予青年創業，並優先出租予獨立小店，及優化環境；新民黨社區發展主任謝一謙指出，駱克道街市及黃泥涌街市空置超過兩成，部分樓層猶如「無人區」，而且室內公眾街市光線昏暗、動線狹窄、電子支付普及率參差，建議當局翻修舊街市，落實全場電子支付等。