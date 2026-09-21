黃泥涌街市熟食中心9.28起關閉裝修　預計今年12月底完工

食環署發言人今日（21日）表示，跑馬地黃泥涌街市熟食中心的優化攤檔工程將於下周一（28日）展開，以改善其營運環境、提升市民的用餐體驗。工程預計將於今年12月底完工。為確保工程順利進行，熟食中心將由同日起暫時關閉。



黃泥涌街市熟食中心。（文創產業發展處圖片）

黃泥涌街市熟食中心。（文創產業發展處圖片）

美化熟食中心、加設燈飾、重新配置餐桌座椅

黃泥涌街市熟食中心的優化工程包括美化熟食中心入口大堂、攤檔門面、牆身和地磚、加設燈飾，以及重新配置餐桌座椅。食環署亦會一併進行其他維修及保養工程，包括更換或修理熟食中心內的機電、消防和屋宇裝備。

政府自2018年起推行街市現代化計劃，透過全面翻新或重建項目、優化攤檔項目，以及小型翻新或改善工程，提升現有公眾街市的營運環境，利便租戶營商，同時提供更舒適的購物環境。

黃泥涌街市熟食中心。（文創產業發展處圖片）

食環署：3個已完成優化熟食中心人流較優化前上升

食環署表示，現時已完成三個優化攤檔項目，即皇后街熟食市場、鴨脷洲街市熟食中心和聯和墟街市熟食中心。前兩者已分別於2024年9月及今年7月正式全面復業，而後者的工程則於今年7月完工。署方指復業後的熟食市場平均每日人流較優化前上升，整體運作暢順。

此外，另有兩個於漁灣街市熟食中心和旺角熟食市場進行的優化攤檔項目，有關工程已分別於今年3月和9月展開，預計將於今年12月完工。