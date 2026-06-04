三個食環署公眾街市擬轉型外判 交營運商「整體承租」再分租檔販
撰文：何夏怡
出版：更新：
食環署94個街市公眾街市，合共提供約13,100個攤檔。不過，吉舖情況受關注，去年整體空置率達17.8%。《香港01》前年報道，食環署研外判街市，交私人公司分租檔販，引入攤位增人流。政府昨日（3日）落實具體建議，擬在即將落成的天水圍、將軍澳第67區和古洞北的公眾街市，引入整體承租安排。換言之，即外判予單一營運商，由對方分租予檔販。計劃於今年第三季邀請市場提交意向書，明年率先為承租天水圍新公眾街市招標。未來，亦會考慮整合或關閉空置率持續偏高的街市。
街市引入承租模式後貨品價格改變？ 食環署：無太大分別
政府昨日（4日）向立法會食物安全及環境衞生事務委員會提交文件，就公眾街市的未來路向，提出引入整體承租模式、聚焦街市攤檔優化、理順資源配置的建議。整體承租模式上，政府在文件中指，其優點在於市場主導，承租商可通盤規劃行業組合數量及布局，亦可靈活處理租務，以推動商戶更積極經營。至於價格，食環署曾在今年3月進行貨品價格比較，顯示公眾街市與同區按整體承租模式營運街市的價格，「沒有太大分別」。
文件建議食環署在明年至後年竣工、位於天水圍、將軍澳第67區和古洞北新發展區的新公眾街市，嘗試引入整體承租安排。
考慮整合或關閉空置率持續偏高街市
政府於2018年預留20億元推行街市現代化計劃，當中包括全面翻新或重建項目、改善攤檔項目，以及小型翻新或改善工程。文件指優化攤檔比全面翻新的工期更短、對租戶和顧客影響較小，更符合成本效益，故街市現代化計劃日後將聚焦優化攤檔工程，集中按需要和實際情況修繕合適街市。
對於現有公眾街市資源的管理，政府稱將考慮整合或關閉空置率持續偏高、客觀條件上缺乏改善空間的街市，以確保有效運用公共資源；日後考慮會否興建新公眾街市時，亦會更審慎評估社區需要。
半數公眾街市出租率未達標 赤柱小賣亭租戶清零 招意向書研轉型議員來稿．方國珊｜公眾街市走向現代化市集的未來路彭意婷｜將小販趕進街市不是唯一出路——尚德夜市的教訓鰂魚涌街市逾半丟空 區議員倡免租引入自提點 辦「海味月」吸客