護士搵工難｜護專：入職醫管局非唯一出路　籲畢業生多方面投考

護理系畢業生就業問題近日引起關注，香港護理及助產專科學院院長李惠兒今（30日）在商台節目中表示，護理相關工作崗位較2024年少，選擇亦會相對較少，惟不同意畢業生「搵唔到工」。她強調，護理系職位的需求一直存在，且會隨着人口老化更迫切，建議畢業生不要只將目光放在醫管局，可多方面投考私家醫院、社區護理、院舍等職位。



護理系畢業生就業問題近日引起關注。（資料圖片）

護專：護士畢業生傾向入職醫管局但非唯一出路

李惠兒表示，醫管局提供一個廣泛的培訓基地，很多畢業生傾向於醫管局就職。不過，她強調，任職醫管局並非「唯一出路」。現時有很多市民會購買保險，並會到私家醫院接受治療，正好給予同學機會，獲得專科培訓及機會，累積更多的經驗。社會上有討論指，護理系畢業生搵工難，她認為未必是「搵唔到工」，而是選擇會較少，「可能有陣時佢（畢業生）會揀（任職地方）近我屋企，有啲咩方便」。

香港護理及助產專科學院院長李惠兒。（香港兒科基金圖片）

護理工作崗位較2024年少 護專：舊年請咗人，啲人唔會做一年就走

她解釋，護理相關工作崗位較2024年少，「舊年都請咗啲人，啲人唔會做一年就走」，並指市場上不同時間缺乏的人才不一，但一名畢業生不可能應徵高階職位。根據數據，醫管局共有3,000多個職位空缺，惟打算申請任職醫管局的人只有2,000多個，中間尚有距離，「未必係佢哋諗得咁灰」。

愈來愈多院校開辦護理相關課程，被問及難搵工是否因畢業生增多，但職位空缺減少，她強調護理系職位的需求一直存在，有基層醫療、社區護理、院舍等工作可供選擇。她又指，隨着人口老化，人手需求會更迫切，建議畢業生可多方面投考，不要僅將注意力放在醫管局。