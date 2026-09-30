護士搵工難｜范婉雯：「搶飯碗」缺支持　難以個別經歷斷人力狀况

香港護士人手問題近日掀起熱議，有人提出護士畢業生「畢業即失業」、輸入內地醫護「搶飯碗」等說法。醫務衞生局副局長范婉雯投稿《香港01》，其撰文指出醫療人力推算主要目的在於確保整體醫療體系有足夠人手持續運作，而非保證個別醫護畢業生的就業和前景，又說不同醫療專業亦有明顯差異，「人手過剩」或「人手不足」不是非黑即白的概念，難以個別經歷斷定。



她也在文中詳述四大醫療人力規劃迷思，指出香港醫生短缺問題仍然存在、護士畢業生人力流向不限於公營系統、以公營職位或招聘數目直接衡量相關專業的人力需求未能反映整體市場狀況、非本地培訓醫護「搶飯碗」一說亦欠充分數據支持，希望醫療人力問題的討論是客觀、理性，回到數據與事實本身。



護士畢業生非個別訴說「搵工難」情況，持續惹起社會討論。(資料圖片)

醫療人力推算非為保證個別醫護畢業生就業

醫務衞生局副局長范婉雯在文中指出，政府每三年進行醫療人力推算，配合大學三年蠢劃期及未來五年服務發展需要，評估各醫療專業的人力供求及配置，目的是確保整體醫療體系，特別是公營系統有足夠人手持續運作，而並非為保證個別醫護畢業生的就業和前景。

她又說，不同醫療專業的培訓模式、就業市場及服務承擔有明顯差異， 「人手過剩」與「人手不足」不是非黑即白的概念，亦難以個別醫護畢業生的經歷斷定。

醫生短缺問題未消失

范婉雯在文中也詳談醫療人力規劃四大迷思，就醫生供應問題，她指出醫生短缺問題仍未消失，即使已計及增加本地培訓學額及引入非本地培訓醫生等措施 ，最新一輪醫療人力推算顯示，香港醫生人手將持續出現缺口。

她指，從服務層面，醫管局的醫生空缺近年亦一直維持在數百左右，反映公營系統面對的招募及挽留挑戰依然存在，目前值得關注的並非醫生是否過多，而是怎樣改善公營醫療體系的人才流失，並持續增加醫生。

醫院管理局。（資料圖片／吳美松攝）

護士畢業生出路多 求職需時或因配對差異

至於坊間以為公營體系是護士畢業生唯一出路， 范婉雯也引述2025年底，本港有7.5萬名護士，逾3萬人在公營體系任職，反映護士畢業生人力流向從不限於公營醫療系統。她又指，2025年約有4000名潛在護士畢業生，當中約3500人成為註冊護士或登記護士，同年應徵醫管局註冊護士及登記護士職位的人數約2500人，同樣可見並非所有畢業生願意投身公營醫療系統。

她亦重申，醫管局一直堅持本地優先原則，選擇應徵醫管局註冊護士職位、並完成面試或評核程序的申請人，有約99%獲聘。至於個別畢業生求職需較長時間，或個別職位競爭較激烈，未必代表整體專業已出現供過於求，反而可能反映畢業生與僱主間在工作地點、服務範疇、職位要求及事業規劃上有配對差異。

目前，公立醫院有約30,000名全職護士，絕大部分屬本地培訓護士，當中只有不足1%屬非本地培訓護士。（醫院管理局提供）

用公營職位或招聘數目衡量人力需求 未反映市場狀況

提到是否所有醫療專業應由公營體系吸納 ，范婉雯指出，不少專職醫療專業歷來主要依靠公私營雙軌市場發展，藥劑師、物理治療師、職業治療師等專業的畢業生更是長期大多於私營界別就業 ，因此用公營職位或招聘數目直接衡量相關專業的人力需求，未能反映整體市場狀況。

非本地培訓註冊護士人數極少 「搶飯碗」一說缺數據支持

針對非本地培訓醫護「搶飯碗」 一說，范婉雯指出，本港過去透過有限度註冊及特別註冊途徑引入的非本地培訓註冊護士人數極少，佔整體不足0.5%；非本地培訓註冊護士在醫管局就職的人數僅約50人，佔整體不足0.2%，不影響本地護士畢業生的就業；醫管局從沒有招聘非本地培訓的精神科護士，若將目前的人手問題歸因於非本地培訓人員「搶飯碗」是缺乏充分數據支持。

她總結時說，醫療人力規劃是長周期政策工作，政府要綜合考慮多項因素，而非只看某屆畢業生就業情况，認為在討論醫療人力問題時，應回到數據與事實本身，全面理解不同專業的人力供求特徵，才能就本港醫療體系長遠發展作出客觀、理性判斷。