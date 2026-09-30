護士搵工難｜醫管局今年首輪僅聘七成畢業生較往年少　非99%獲聘

不少本地護士畢業生今年在網上大呻搵工難，更有說法指醫管局因削資減少聘請本地護士，令畢業生失業。醫衞局長盧寵茂多次解畫，引用2025年數據說明有99%註冊護士獲聘。

不過，對照今年護士畢業生困境，實際獲醫管局聘用數字、佔比是多少，盧寵茂未有提及。醫管局總護理行政經理唐華根周二（29日）受訪，始披露今年首輪招聘暫得73.33%畢業生獲聘為護士，反映今年聘用的畢業生護士較去年少，意味爭取任職醫管局護士的競爭更大。



醫衞局局長盧寵茂。（資料圖片／湯致遠攝）

《施政報告》公布後翌日，55歲的郭先生於電台聯播節目「烽煙」，向特首李家超表示其就讀護理系的女兒今年畢業後一直失業，質疑醫管局保留名額聘請內地護士，卻未有聘用本地人手。

今年護士畢業生就業難？盧寵茂搬出去年數據 稱九成獲聘為註冊護士

醫衞局長盧寵茂周日（27日）回應非本地護士的質疑時，搬出2025年畢業生獲醫管局聘用的數據，卻未提及今年數字。他表示，去年約有4,000名護士畢業，當中約3,500人成為註冊或登記護士，同年應徵醫管局則有2,500人。他以註冊護士為例，2,100人應徵之中，有99%獲醫管局聘用，只有20多個未有獲聘。

今年首輪逾七成畢業生獲聘 暫較去年低

醫管局整體聘用多少名應屆註冊或登記護士畢業生申請人，盧寵茂未有透露。按盧寵茂說法推算，最少或有2079名註冊護士受聘，由於未知道登記護士的受聘人數，護士畢業生受聘比例，可介乎83.16％至99.16％。相關數據是假設沒有登記護士受聘，以及所有登記護士均受聘。

至於今年護士畢業生受聘數字，醫管局總護理行政經理唐華根周二（29日）接受電台訪問時，始首次公布。他指，今年6月完成的首輪招聘中，局方接獲約3,000份新畢業生申請，現已發出約2,200份聘書。換言之，首輪招聘只有73.33%獲聘，暫時受聘比例較去年低。

唐華根指，局方已發出第二階段招聘通告，除了讓首輪表現未如理想的應屆生再次申請外，亦會全面開放予有工作經驗的護士投考。

醫管局總護理行政經理唐華根周二（29日）接受電台訪問時，指今年6月完成的首輪招聘中，局方接獲約3,000份新畢業生申請，現已發出約2,200份聘書。(夏家朗攝）

市民質疑局長月中稱非本地護士佔0.6% 月底再指佔不足0.2%

本港非本地培訓護士是另一大關注點。政府近年推出多項措施，包括修訂《護士註冊條例》，容許護士以有限度註冊或登記、或特別註冊或登記的身份來港執業。此外，政府在一般就業政策及輸入內地人才計劃（技術專才類別）下容許護士申請來港。

本港目前有多少非本地培訓護士？盧寵茂近日解畫時拋出多個數據，令不少市民疑惑。他在9月18日的記者會指，「公營機構」有0.6%為非本地培訓護士。

相隔一周，盧寵茂周日（27日）指只有55名非本地培訓護士，佔全港「香港公營醫療系統」的護士不足0.2%。

究竟醫管局任職的非本地培訓護士佔比是0.6%或是0.2%，令不少人感到疑惑，引起網上討論。政府周二（29日）發稿解釋只是佔0.2%，數據的計算方式，是約50個非本地培訓註冊護士，佔整體約29,000名醫管局護士的百分比。

政府未有提及「0.6%」佔比。《香港01》正向醫衞局查詢本港有多少名非本地培訓護士、相關分項數字、多少護士經非技術專才來港、以及局長兩說法之差異是如何計算。