十一國慶食肆優惠懶人包｜3800間名單全覽　條款你要知　太興7折

【十一黃金周／國慶節／飲食優惠】飲食界今年繼續在國慶及十一黃金周期間提供優惠，涵蓋3800間餐廳及商戶，包括大家樂、太興、敏華冰廳、麥當勞、美心、牛角、牛奶冰室、瑰麗酒店、香港街市轄下23個街市指定商戶等。



當中太興、敏華冰廳、茶木分店堂食全單7折優惠 ；大家樂推101元紅燒素翅二人小菜晚餐；稻香早市至指定時段，正價點心可享9折優惠。不過市民須留意條款與細則，因每間餐廳的優惠期限及供應時間不同。



3800間食肆參與 涵蓋中、西、日本菜

餐飲業界聯合主辦「飲食界慶祝國慶77周年優惠活動」，有3800間食肆參與，較慶祝回歸優惠活動多出400間。根據今日業界公布的名單包括餐飲類型包括點心、打邊爐、快餐及小吃，亦涵蓋酒店餐廳、海味店、街市商戶等。另外，今年繼續響應政府推動銀髮經濟的政策，鼓勵參與食肆提供長者友善的餐飲優惠，

部份參與食肆由本月22日起已開始推出優惠，而每間各食肆優惠各有不同，例如提供折扣優惠，或推出特定優惠套餐。

飲食界推優惠賀國慶，3800間食肆、商戶參與。圖為梁進。（林彥汛攝）

梁進： 今年參與優惠食肆包括街市和美食廣場

自由黨飲食界立法會議員梁進表示，縱然經營環境困難，業界都支持活動，感受到業界對國慶的重視。他提到，今年參與優惠的食肆，新增不少新元素，包括街市和美食廣場，也涵蓋五星級酒店、快餐店、咖啡廳和美食廣場等，讓市民和旅客有更多新選擇。

他指，今次國慶優惠包括全單七折或套餐優惠，亦有食肆推出緊扣國慶77周年好意頭的優惠，提供全單77元、或者10.1元優惠，相信不同預算的市民都可找到合適自己的餐廳。同時，為響應政府推動銀髮經濟，業界也提供軟餐折扣，市民出示長者卡或陪同長者用膳可享有優惠。

有內地品牌有意參與優惠 惟未太熟悉香港運作

近年不少內地餐飲品牌攻港，問到為何參未有太多內地品牌參加優惠。梁進指，有與內地品牌接洽，部分亦有興趣參與優惠。不過，可能品牌最近才來港，未熟悉香港的運作以及推廣模式，故未有太多加入。他續指，下年為香港回歸30周年，社會可以觀望下年的情況。

▼十一食肆優惠2026▼

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十一優惠概要 太興、敏華等推全單7折優惠

太興集團旗下多個品牌推堂食七折，包括太興、敏華冰廳、亞參雞飯、靠得住、安金稻、瓊芳冰廳、興哥清湯腩、餃子鎮、茶木、錦麗、一橋拉麵、Tommy Yummy、TOKENYO韓式烤肉料理、滿山．台北。

大家樂、大快活、美心、東海堂推優惠賀國慶

大家樂推紅燒素翅二人小菜晚餐，市民可於推廣期內以101元享用；大快活推阿活小菜滋味二人餐，市民可以晚市優惠價99元享用；美心西餅推甜品78折、東海堂推甜品3件88 折，及4件或以上8 折。

瑰麗酒店、香格里拉推餐飲優惠

香港瑰麗酒店瑰麗冰室指定食品7折(以銀髮經濟為要素的食品優惠) ；港島香格里拉夏宫、港島香格里拉茗悅、港島香格里拉灘萬日本料理、九龍香格里拉Café Kool 咖啡廳，亦會推出各項優惠。