八達通優惠｜深圳返港拍一拍自動扣$3！中秋國慶用到 附領取位置
撰文：何加祺
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八達通｜深圳｜乘車優惠｜不少人去深圳都會選擇乘搭港鐵往返，而打算在中秋、國慶假期北上玩樂的港人留意了！八達通最近推出深圳限定「八達通乘車特惠站」，只要在深圳指定地鐵站拍卡，即日乘港鐵返香港車費就可以減$3。想知可以在哪個站領取優惠？即看下文！
八達通深圳優惠｜拍卡乘港鐵減$3
八達通早前在其官方社交媒體小紅書中公布，由即日起推出深圳限定的「八達通乘車特惠站」，只要拍卡後領取後，經羅湖或落馬洲港鐵站到香港各港鐵站，即可獲車費減$3優惠，而且周末、中秋、國慶假期期間都可以領取乘車優惠。
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八達通深圳優惠｜在哪裡可以領取？
大家由即日起，可到深圳地鐵指定站點拍卡領取優惠，包括：
世界之窗站：近J出口
崗廈站：近B或C出口
車公廟站：11號線站廳北區
其他站點也會陸續推出，可留意官方最新公布
八達通深圳優惠｜如何領取？
大家只要用八達通在指定站點的「八達通乘車特惠站」拍卡，領取後當日經羅湖或落馬洲站乘搭港鐵到香港各個港鐵站，車費即減$3。
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