蔡天鳳案｜控方開始讀出開案陳詞　透露事件背後源於金錢糾紛

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解，她的前夫鄺港智、前家翁鄺球及前大伯鄺港傑3人被控謀殺和阻止合法埋葬屍體罪。法庭今早(30日)已就本案(HCCC 198/2025）選出8男1女陪審團，下午隨即正式進入審訊。



主控官郭莎樂開始讀出開案陳詞，指事件背後源於金錢糾紛，並透露蔡的生活非常富裕，與第二任丈夫的生活亦幸福愉快。但曾與她拍拖的第三被告鄺港智，則沒有工作，家境亦不富有，並要蔡天鳳的後父支付他們的開支。



三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告都否認謀殺罪。鄺港傑和鄺港智承認阻止合法埋葬屍體罪，鄺球則兩罪都不認罪。

蔡天鳳Abby於2023年失踪。(蔡天鳳ig)

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

官提醒陪審團勿看相關報道

法官祁彥輝下午開庭時，特別提醒陪審團不要考慮從媒體看過的新聞，在審訊期間亦不可看與案相關的報道，或自行在網上搜尋本案資料，直至完成審訊。同時亦提醒各陪審員，若其家人朋友或同事想討論本案，甚或就案件表達意見，他們均須表明拒絕，並告訴他們這是法官的指示。

女主控官資深大律師郭莎樂。(朱棨新攝)

蔡天鳳原本生活幸福愉快 非常富裕

主控官郭莎樂資深大律師之後讀出開案陳詞，並提到蔡天鳳在內地海南出生，之後來港。其母親張燕花及後改嫁，蔡和後父關係良好，後父提供充足金錢支持蔡和張的生活，蔡父也給錢予蔡天鳳投資。蔡天鳳亦是模特兒、網紅和名媛，在社交媒體有知名度，坐擁14萬粉絲。蔡生前有4名子女，與伴侶譚方駿的關係幸福愉快，他們的家庭亦非常富裕。

鄺港智沒有工作 靠蔡父支付開支

此外，蔡天鳳讀書時和鄺港智拍拖，她於2013年、18歲時為鄺港智誕下一子，其後再誕下一女。控方指，兩人結婚後，鄺港智沒有工作，蔡的後父支付他們的開支。鄺球曾任警員，退休時為沙展，而鄺家並不富有。

為避稅加多利山單位以鄺球名義登記

控方指，蔡天鳳與鄺港智分開後，繼續接濟鄺家，雖然鄺港智因涉偷竊案被通緝，但他能自由出入香港與內地，且無任何出入境紀錄。蔡亦開始與譚往來，她擔心譚的父母會不喜歡她有兩名孩子在鄺家，故花了6千萬元買下加多利山的單位。惟蔡已有其他物業，若再有單位在其名下，她須支付高昂稅款，故她把該單位登記在鄺球名下，惟這決定卻引發以後的連串事件。

加多利山單位的裝潢亦豪華，蔡又為他們購入一輛七人車，並有聘請司機及女傭，對鄺球夫婦而言，能居住豪宅又能與兩孫同住非常吸引，他們很希望能維持這種生活。

此外，蔡天鳳於2022 年起聘用首被告鄺港傑為司機，負責接送蔡和孩子。儘管資料上無鄺港智的出入境紀錄，但鄺港智似乎在香港的日子，都經常留在加多利山單位。

女兒需轉學 蔡想出售單位並與鄺球交惡

蔡的女兒在2022年9月需要轉校，蔡不想女兒奔波，想鄺家搬到屯門附近居住。蔡在 6 月要求鄺球簽署授權委託書，讓她可以出售加多利山的單位，她並會在屯門另買物業，惟鄺拒絕簽署，此事令蔡感不悅。

控方指，蔡和其伴侶譚方駿，曾在同年7 月找鄺球試圖溝通，該次見面中，鄺球曾經撲向蔡並試圖打她，幸得譚在場制止。同年 9 月，蔡母嘗試與鄺球解釋，鄺球卻拒絕交談，指這是他與蔡之間的事。