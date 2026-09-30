十一國慶機票優惠｜大灣區航空77折　HK Express內地航線最平$77

【國慶優惠／十一優惠／機票優惠／大灣區航空／HK Express／香港快運】周四（1日）是國慶77周年，大灣區航空及HK Express香港快運為慶祝國慶日，分別推出機票優惠。其中大灣區航空由即日起推出15個航點77折優惠，涵蓋港人熱門的旅遊城市，包括東京、大阪及台北等：至於HK Express即日起推出內地航線優惠，「輕便飛」來回票價低至77元，包一件隨身物品。一文看清機票優惠詳情。



為慶祝中華人民共和國成立77周年，大灣區航空推出77折機票優惠。（大灣區航空IG圖片）

優惠適用航點包括日本東京、大阪等港人熱門旅遊城市。（資料圖片）

大灣區航空國慶優惠77折 航點包括東京大阪台北等

大灣區航空周二（29日）在社交平台公布，為慶祝中華人民共和國成立77周年，9月30日至10月11日輸入指定推廣碼「HB77PRC」，預訂精選航點機票，即享77折優惠。而優惠票價不包括燃油附加費、稅項及其他費用，數量有限，售完即止。

優惠適用航點包括舟山、重慶、昆明、烏魯木齊、台北、泗水、曼谷、馬累（馬爾代夫）、馬尼拉、東京、大阪、福岡、札幌、仙台及沖繩。出發日期為2026年10月3日至2027年1月21日，其中12月18日至2027年1月4日期間不適用。

大灣區航空的印尼泗水定期航班9月25日正式投入服務，多位嘉賓應邀出席在香港國際機場二號客運大樓舉行的首航儀式。（大灣區航空圖片）

大灣區航空香港往返印尼泗水的航班詳情。（大灣空航空文件截圖）

大灣區航空9月25日開通香港往返印尼泗水航線

此外，大灣區航空上周日（27日）公布，9月25日正式開通香港往返印尼泗水的定期航班，為大灣區航空首條印尼航線，每周提供4對航班，來往香港與泗水朱安達國際機場。

大灣區航空介紹指，泗水是印尼第二大城市，位於爪哇島東部，也是東爪哇省首府，為印尼重要的港口及商業中心。泗水經濟發展蓬勃，交通網絡完善，擁有眾多特色建築、美食及購物熱點，前往布羅莫火山等知名景點也十分方便。

特別推出全線中國內地航線限時優惠，「輕便飛」來回票價低至77元。（資料圖片／葉志明攝）

HK Express香港快運內地航線國慶優惠最平77元

香港快運航空周三（30日）公布，為慶祝國慶日，特別推出全線中國內地航線限時優惠，「輕便飛」來回票價低至77元，包一件隨身物品。顧客可在9月30日早上10時正至10月4日晚上11時45分，登入香港快運官網或使用APP預訂優惠機票。而優惠數量有限，票價不包括相關稅項及附加費。

優惠適用航點包括北京（大興）、寧波、無錫、常州、義烏及三亞，出發日期為2026年10月9日至2027年3月27日；另外新航點合肥的出發日期則是2026年12月3日至2027年3月27日。

HK Express香港快運將於今年12月3日，正式開通香港往返合肥的直飛航線。（HK Express圖片）

HK Express香港快運香港往返合肥的航班詳情。（HK Express文件截圖）

HK Express香港快運12月3日開通香港往返合肥航線

此外，HK Express香港快運周三（30日）公布，將於今年12月3日，正式開通香港往返合肥的直飛航線，每周4對航班直飛合肥新橋國際機場，需時約2.5小時。

HK Express指，合肥安徽省省會，位處於長三角地區的江淮之間，文化底蘊深厚，是包拯（包青天）的故鄉，景點包括李鴻章故居、三河古鎮、以春秋青銅「罍」命名的罍街等，美食則有三河米餃、廬州烤鴨及下塘燒餅等。